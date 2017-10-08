В Киеве во время марафона умер мужчина
В Киеве умер участник марафона Wizz Air Kyiv City Marathon, проходящего в столице в выходные дни. Об этом ВВС Украина сообщили организаторы марафона.
54-летний мужчина бежал дистанцию 10 км.
"Это житель Тернопольской области. Он внезапно почувствовал себя плохо, упал. Свидетели вызвали скорую. Медики, прибывшие на место, констатировали смерть", - сообщила Яна Неруш из отдела коммуникации полиции Киева в комментарии 112 каналу.
В марафоне принимают участие 10 тысяч человек, а на марафонской дистанции - 1150.
По правилам соревнования, участники дистанций на 42 км и 21 км должны предоставить медицинскую справку, что они допущены к соревнованиям.
"Все зарегистрированные участники самостоятельно несут ответственность за собственную жизнь и здоровье ... и подписывают соответствующее заявление", - говорится на сайте соревнований.
В связи с проведением марафона движение транспорта в центре столицы перекрыто.