В Киеве во время марафона умер мужчина

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В Киеве умер участник марафона Wizz Air Kyiv City Marathon, проходящего в столице в выходные дни. Об этом ВВС Украина сообщили организаторы марафона.

54-летний мужчина бежал дистанцию ​​10 км.

"Это житель Тернопольской области. Он внезапно почувствовал себя плохо, упал. Свидетели вызвали скорую. Медики, прибывшие на место, констатировали смерть", - сообщила Яна Неруш из отдела коммуникации полиции Киева в комментарии 112 каналу.

В марафоне принимают участие 10 тысяч человек, а на марафонской дистанции - 1150.

По правилам соревнования, участники дистанций на 42 км и 21 км должны предоставить медицинскую справку, что они допущены к соревнованиям.

"Все зарегистрированные участники самостоятельно несут ответственность за собственную жизнь и здоровье ... и подписывают соответствующее заявление", - говорится на сайте соревнований.

В связи с проведением марафона движение транспорта в центре столицы перекрыто.