Копірайт зображення AFP Image caption Ким Валль (справа) пропала после того, как взошла на борт субмарины Петера Мадсена (слева)

Датские полицейские обнаружили голову шведской журналистки Ким Валль, спустя два месяца после исчезновения женщины во время прогулки на самодельной подводной лодке датского изобретателя.

Голова была упакована в сумку вместе с ногами, сообщил инспектор копенгагенской полиции Йенс Моллер. Также в сумке находилась одежда погибшей.

Обезглавленное тело Валль было обнаружено в море недалеко от Копенгагена через 11 дней после того, как она поднялась на борт самодельной субмарины изобретателя Петера Мадсена 10 августа.

46-летний инженер отрицает, что убил журналистку.

Он также отрицает и то, что расчленил ее тело.

Что нам известно

Инспектор Моллер сообщил, что части тела были обнаружены после серии погружений в районе Копенгагена. Они были упакованы в сумку вместе с металлическим грузом.

"Прошлой ночью наш судмедэксперт подтвердил, что части тела принадлежат Ким Валль", - заявил полицейский.

Он добавил, что никаких повреждений черепа обнаружено не было.

Сумку подняли со дна моря в километре от места, где 21 августа было найдено тело Валль. Патологоанатомическая экспертиза установила наличие ножевых ранений в области гениталий и грудной клетки, нанесенных "во время или сразу после ее смерти".

При этом точная причина смерти журналистки пока не установлена.

Тридцатилетнюю Ким Валль в последний раз видели живой вечером 10 августа, когда она отправлялась в поездку на самодельной 40-тонной подводной лодке UC3 Nautilus датского инженера Петера Мадсена, чтобы подготовить материал о его изобретении.

Тревогу поднял ее друг, когда на следующий день она не вернулась из этого путешествия.

Ранее Мадсен заявлял, что высадил журналистку на берег в окрестностях Копенгагена. Позднее изобретатель изменил показания, сказав, что Валль погибла в результате несчастного случая - падения тяжелого люка ей на голову, и что он "предал ее тело морю".

Датский прокурор Якоб Бук-Йенсен сообщил в суде в начале этого месяца, что кадры с обезглавливанием женщин были обнаружены на жестком диске, предположительно принадлежащем Мадсену.

Мадсен, отрицающий, что имеет какое-либо отношение к этому диску, задержан на несколько недель на время следствия.