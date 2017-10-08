Голова журналистки Ким Валль обнаружена в море недалеко от Копенгагена
Датские полицейские обнаружили голову шведской журналистки Ким Валль, спустя два месяца после исчезновения женщины во время прогулки на самодельной подводной лодке датского изобретателя.
Голова была упакована в сумку вместе с ногами, сообщил инспектор копенгагенской полиции Йенс Моллер. Также в сумке находилась одежда погибшей.
Обезглавленное тело Валль было обнаружено в море недалеко от Копенгагена через 11 дней после того, как она поднялась на борт самодельной субмарины изобретателя Петера Мадсена 10 августа.
46-летний инженер отрицает, что убил журналистку.
Он также отрицает и то, что расчленил ее тело.
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Инспектор Моллер сообщил, что части тела были обнаружены после серии погружений в районе Копенгагена. Они были упакованы в сумку вместе с металлическим грузом.
"Прошлой ночью наш судмедэксперт подтвердил, что части тела принадлежат Ким Валль", - заявил полицейский.
Он добавил, что никаких повреждений черепа обнаружено не было.
Сумку подняли со дна моря в километре от места, где 21 августа было найдено тело Валль. Патологоанатомическая экспертиза установила наличие ножевых ранений в области гениталий и грудной клетки, нанесенных "во время или сразу после ее смерти".
При этом точная причина смерти журналистки пока не установлена.
Тридцатилетнюю Ким Валль в последний раз видели живой вечером 10 августа, когда она отправлялась в поездку на самодельной 40-тонной подводной лодке UC3 Nautilus датского инженера Петера Мадсена, чтобы подготовить материал о его изобретении.
Тревогу поднял ее друг, когда на следующий день она не вернулась из этого путешествия.
Ранее Мадсен заявлял, что высадил журналистку на берег в окрестностях Копенгагена. Позднее изобретатель изменил показания, сказав, что Валль погибла в результате несчастного случая - падения тяжелого люка ей на голову, и что он "предал ее тело морю".
Датский прокурор Якоб Бук-Йенсен сообщил в суде в начале этого месяца, что кадры с обезглавливанием женщин были обнаружены на жестком диске, предположительно принадлежащем Мадсену.
Мадсен, отрицающий, что имеет какое-либо отношение к этому диску, задержан на несколько недель на время следствия.