Поляки массово помолились на границе о спасении страны

Копірайт зображення AFP Image caption Многие из собравшихся говорили, что молятся за свою католическую веру

В Польше в субботу состоялся так называемый день молитв, в котором приняли участие десятки тысяч католиков.

Их призывали собираться в заранее обозначенных местах на границах страны, чтобы сообща помолиться за спасение Польши и всего христианского мира.

Руководство церкви утверждает, что это событие носит исключительно религиозный характер, однако существуют опасения, что таким образом церковь благословляет отказ польских властей впускать в страну мигрантов-мусульман.

День молитв приурочен к годовщине победы над турками-османами в морском сражении при Лепанто в 1571 году.

На отведенные под молитвы места на границах автобусы доставили тысячи верующих из более чем 300 католических приходов по всей Польше.

Молящиеся выстраивались в длинные шеренги в полях, на улицах городов и на балтийских пляжах.

Копірайт зображення Mateusz Maranowski Image caption Несколько сот католиков вышли на пляж у города Гдыня

"Мы прибыли на границу Польши, чтобы помолиться за поляков и за весь мир, - заявила одна из участниц этого мероприятия. - Мы хотим, чтобы наша католическая вера не исчезла, чтобы наши дети жили в мире, чтобы наши братья в других странах поняли, что наша вера непоколебима".

Польский радиожурналист Матеуш Марановский заявил, что принимает участие в массовой молитве, чтобы поблагодарить Деву Марию за своего преждевременно родившегося ребёнка. По его словам, только в Гдыне в дне молитвы приняло участие около 300 верующих.

"Сначала я хотел молиться в одиночку на берегу моря, но оказалось, что множество людей из соседних приходов тоже пришли сюда на пляж, чтобы принять участие в этом событии", - сказал он.

Обращение к миру

65-летняя Галина Котарска говорит, что хотела прочесть благодарственную молитву в связи с тем, что её сын уцелел в автоаварии, но при этом она также молилась за выживание христианства в Европе.

"Ислам хочет разрушить Европу, - приводит ее слова корреспондент агентства АР. - Мусульмане хотят обратить нас в свою веру".

Некоторые священники и богословы выступили с заявлениями о том, что это мероприятие может быть воспринято как признак поддержки католической церковью отказа правительства Польши принимать беженцев из мусульманских стран. Большинство поляков поддерживают эту политику.

Однако организаторы дня молитв настаивают на том, что он не был направлен против кого или чего бы то ни было.

Молитвенные места на границе, по их словам, были выбраны только для того, чтобы подчеркнуть, что молитвы будут направлены всему миру.

Польша - наряду с Венгрией и Чехией - отказывается участвовать в договоренности ЕС от 2015 года, которая предусматривает введение квот на прием беженцев из Сирии и других стран, где происходят конфликты, чтобы облегчить положение Италии и Греции, принимающих большую часть мигрантов в силу своего географического положения.

Позиция Польши рассорила ее с Ватиканом: папа Франциск в ходе визита в Польшу в прошлом году призывал к большей терпимости по отношению к мигрантам.

Епископы призывали правительство Польши оказать помощь некоторым сирийским беженцам, однако этот призыв не получил поддержки политиков.