Турция и США приостановили взаимную выдачу виз

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Между Турцией и Соединенными Штатами разгорелся дипломатический скандал, приведший к почти полному прекращению взаимной выдачи виз.

Турецкое посольство в Вашингтоне заявило, что вынуждено заново оценить приверженность правительства США обеспечению безопасности персонала дипломатической миссии Турции.

Очень похожее заявление ранее сделало посольство США в Анкаре.

Конфликт разгорелся после того, как на прошлой неделе в Стамбуле был задержан сотрудник консульства США.

Турецкие власти заподозрили его в связях с Фетхуллой Гюленом, оппозиционным исламским проповедником, живущим в изгнании в США и обвиняемым в организации в прошлом году военного мятежа в Турции.

Вашингтон осудил этот шаг как безосновательный и наносящий вред двусторонним отношениям.

Арестованный сотрудник консульства - гражданин Турции, сообщило государственное агентство Анадолу.

Копірайт зображення Reuters Image caption Турецкие власти обвиняют Гюлена в организации мятежа. Сам он эти обвинения отвергает.

В воскресенье турецкое посольство в Вашингтоне заявило: "Недавние события вынуждают правительство Турции пересмотреть наше отношение к приверженности правительства США обеспечению безопасности турецкой миссии и ее сотрудников".

"Для того, чтобы максимально сократить количество визитов в наши дипломатические и консульские миссии в США на время процесса переоценки, мы немедленно приостановили выдачу виз гражданам США в наших дипломатических и консульских учреждениях в США"

Эта мера, как сообщило посольство, касается бумажных и электронных виз, а также виз, выдаваемых на границе.

Турецкое заявление практически зеркально повторяет заявление Соединенных Штатов, в нем заменены лишь названия стран.

В американском заявлении говорится, что приостановлена выдача неиммигрантских виз во всех дипломатических учреждениях США на территории Турции.

Неиммигрантские визы выдаются туристам, а также людям, приезжающим в США на лечение, по делам бизнеса, на временную работу или учебу.

Анкара уже давно пытается убедить Соединенные Штаты выдать Фетхуллу Гюлена по обвинению в организации военного мятежа в июле 2016 года.

Президент Турции Эрдоган обвиняет своего бывшего сподвижника Гюлена в попытках спровоцировать недовольство и беспорядки в Турции. Сам Гюлен эти обвинения отвергает.