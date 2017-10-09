В Москве сгорел крупный торговый комплекс

Копірайт зображення mchs.gov.ru Image caption Горела вся территория торгового центра

В воскресенье днем на северо-западе Москвы загорелся крупный торговый комплекс "Синдика".

На площади около 1000 квадратных метров обрушилась кровля. К 7 утра понедельника, 9 октября, открытое горение было ликвидировано.

С территории торгового комплекса эвакуировали более 3 тысяч человек. По сообщениям, когда начался пожар, сработала сигнализация, и эвакуация посетителей центра прошла без паники.

Сообщается, что пострадали несколько человек, но их точное число пока неизвестно. "Интерфакс" со ссылкой на Минздрав сообщает о трех пострадавших.

По информации ТАСС, один человек с ожогами был доставлен в НИИ имени Склифосовского.

К тушению пожара были привлечены более 350 человек и многочисленная техника, в том числе три вертолета. К 11 часам вечера 8 октября что пожар был локализован, сообщил представитель оперативного штаба пожаротушения.

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Когда начался пожар, доступ ко всем помещениям ТЦ был сразу перекрыт, включая подземную парковку, где были автомобили посетителей.

По сведениям ТАСС, рассматриваются несколько версий причин пожара, в их числе и поджог.

"Но пока говорить о них предметно преждевременно, так как специалисты приступят к изучению пожара после его полной ликвидации", - сказал собеседник агентства в правоохранительных органах.

Ущерб от пожара, по предварительным данным Всероссийского союза страховщиков (ВСС), может составить до 5 млрд рублей.

Об этом сообщает пресс-служба ВСС со ссылкой на президента союза Игоря Юргенса.

"Сейчас выясняется, был ли объект застрахован. Именно от этого зависит, будут ли выплаты за утраченное имущество", - говорится в сообщении.

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Выплаты за повреждения автомобилей на парковке возможны только при наличии страховки КАСКО, уточняется в сообщении, полис ОСАГО такие случаи не покрывает.

Строительный торговый центр "Синдика" открылся после масштабной реконструкции 28 сентября 2014 года. Он занимает площадь в 150 тысяч кв.м, специализируется на торговле стройматериалами и входит в "ЗАО "Холдинговая компания "Синдика", президент компании - Арсен Каноков, представляющий Кабардино-Балкарию в Совете Федерации. В "Синдике" находится 1000 магазинов и парковка на 5 тысяч машин.