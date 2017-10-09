В Стокгольме рассматривают спор "Нафтогаза" и "Газпрома"

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9 октября начались судебные слушания в Стокгольмском арбитраже по имплементации решения от мая 2017 года, сообщил коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.

Решение должны принять до конца ноября 2017 года.

В мае 2017 года Стокгольмский арбитраж принял отдельное решение по делу "Нафтогаза" против "Газпрома". Ключевыми пунктами были отклонение принципа "бери или плати" и пересмотр формулы цены.

Украинская сторона тогда заявила о "победе", а Россия - назвала решение "промежуточным".

"Нафтогаз" и "Газпром" не смогли договориться, как имплементировать отдельное решение, и кто, сколько и кому должен платить. И теперь это должен сделать суд.

Г-н Витренко отмечает, что стороны во время переговоров должны были согласовать изменения в контракте относительно положения "бери или плати", а также - выбрать конкретный тип контракта с определенным газовым хабом, к которому сделать индексацию в формуле цены.

Копірайт зображення AFP Image caption Руководитель "Нафтогаза" Андрей Коболев

Стороны должны перечислить стоимость газа по новой цене с апреля 2014 года и определить разницу между тем, сколько заплатил "Нафтогаз" и сколько он должен заплатить.

Г-н Витренко добавил, что решение по этому делу арбитраж должен принять до конца ноября 2017 года.

К этому времени суд также должен принять решение в споре относительно контракта на транзит газа через Украину.

16 июня 2014 года российский "Газпром" и "Нафтогаз" с разницей в несколько часов обратились в Стокгольмский международный арбитраж с исками друг против друга.

Спор в Стокгольмском арбитраже разделился на две части - по контракту поставки российского газа в Украину и контракту на транспортировку российского газа в Европу по территории Украины.

Впоследствии "Нафтогаз" добавил еще один пункт к спору, обжаловав условие контракта о запрете реэкспорта газа.

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За три года суммы требований обеих сторон выросли в разы.

Со стороны "Нафтогаза" они составляли 30,3 млрд долларов (18 млрд долларов по контракту на поставку газа и 12,3 млрд долларов по контракту на транзит),

А со стороны "Газпрома" - 47,1 млрд долларов (преимущественно по контракту на поставку газа).

Из-за слишком высокой цены российского газа Украина не покупает топливо у Москвы уже несколько лет. Взамен Киев покупает топливо у ЕС по схеме реверса.