Нобеля по экономике получил Ричард Талер

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Нобелевскую премию по экономике получил американец Ричард Талер за вклад в изучении поведенческой экономики, сообщил Нобелевский комитет.

В заявлении Шведской королевской академии говорится, что в своих работах Талер "соединил экономику с психологией".

Экономисты традиционно исходили из предпосылки, что люди и организации действуют рационально.

Тайлер в своих работах ввел более реалистические допущения о поведении людей, объясняют в академии.

Он исследования последствия "ограниченной рациональности, социальных предпочтений и недостатка самоконтроля".

Копірайт зображення Getty Images Image caption Члены Нобелевского комитета объявляют Ричарда Талера лауреатом премии

"Он показал, как эти человеческие черты систематически влияют на принятие решений людьми, а также на рыночные результаты", - объясняют в Нобелевском комитете.

Тайлеру 72 года, он живет в США и преподает в Чикагском университете.