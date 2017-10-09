Украинских пограничников в России арестовали на 2 месяца

Копірайт зображення УНИАН Image caption Пограничники пропали на участке границы в Сумской области

Украинских пограничников, которые на прошлой неделе пропали на российско-украинской границе, арестовали на два месяца и, вероятно, избили при задержании. Об этом написал в Facebook помощник председателя Госпогранслужбы (ГПСУ) Олег Слободян.

"Погранично-представительская встреча на линии границы по поводу того, как двое украинских пограничников Сумского отряда попали в руки российских ФСБ-шников завершилась.... Ничем", - сообщил он.

"Российский пограничник, который пришел на встречу, заявил, что он не уполномочен отвечать на вопросы и только вручил российскую версию протокола о встрече. Документ формально-сухой и не содержит ответов на вопросы, которые интересуют украинскую сторону", - добавил Олег Слободян.

Он отметил, что по оперативной информации ГНСУ, по обоим украинский в России уже состоялся суд, по результатам которого их арестовали на два месяца.

"При этом рассмотрение происходило по двум статьям: по незаконного пересечения границы и ... злостного неповиновения работникам правоохранительного органа", - пояснил Олег Слободян.

На основе этого он предположил, что украинских пограничников "захватили силой"

"Скорее всего, что на офицеров оказывается психологическое давление и не исключено, что у них на теле имеются видимые признаки физической борьбы на границе", - считает помощник председателя ГНСУ.

Олег Слободян также отметил, что "при осмотре линии границы, в месте предполагаемой" встречи "наших пограничников были обнаружены следы расположения двух групп которые, скорее всего, и захватывали наших офицеров".

ГНСУ и МИД будут вместе настаивать на том, чтобы обоих мужчин передали Украине.

Пропавшие пограничники

Копірайт зображення УНИАН Image caption Госпогранслужба сообщила о пропаже пограничников 4 октября

4 октября Госпогранслужба Украины сообщила об исчезновении двух своих пограничников, которые патрулировали участок российско-украинской границы "Зноб - Новгородское" в Сумской области. Связь с ними прервалась еще во вторник около 20:00.

Олег Слободян уточнил ВВС Украина, что пропавшие - офицеры младшего состава.

Российский сайт "Известия" сообщил, что пограничники России задержали двух нарушителей границы в Брянской области.

Со ссылкой на представителя пограничной службы РФ российские журналисты добавили, что задержанные "представились военнослужащими Сумского пограничного отряда Восточного регионального управления Государственной пограничной службы Украины".