Сутки в АТО: двое раненых и двое травмированных
В районе проведения АТО боевики переместили свою активность с донецкого направления на луганское, которое ранее было относительно спокойным. Об этом сообщили в пресс-службе штаба АТО.
По этой информации, в результате боевых действий двое украинских военных ранены, еще двое получили боевые травмы.
После 18:00 боевики из разных видов вооружения обстреляли позиции ВСУ на подступах к Станице Луганской, Валуйскому, Новоалександровке, Трехизбенке.
На приморском направлении боевики обстреливали украинские опорные пункты вблизи Гнутово.
На донецком направлении обстреливали Зайцево.
В целом за минувшие сутки боевики 12 раз нарушили режим прекращения огня. В ответ военнослужащие ВСУ 8 раз применяли оружие.
Боевики обвиняют в обстрелах украинских военных.