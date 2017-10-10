Сутки в АТО: двое раненых и двое травмированных

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В районе проведения АТО боевики переместили свою активность с донецкого направления на луганское, которое ранее было относительно спокойным. Об этом сообщили в пресс-службе штаба АТО.

По этой информации, в результате боевых действий двое украинских военных ранены, еще двое получили боевые травмы.

После 18:00 боевики из разных видов вооружения обстреляли позиции ВСУ на подступах к Станице Луганской, Валуйскому, Новоалександровке, Трехизбенке.

На приморском направлении боевики обстреливали украинские опорные пункты вблизи Гнутово.

На донецком направлении обстреливали Зайцево.

В целом за минувшие сутки боевики 12 раз нарушили режим прекращения огня. В ответ военнослужащие ВСУ 8 раз применяли оружие.

Боевики обвиняют в обстрелах украинских военных.