ООН запретила 4 судам заходить во все порты мира из-за КНДР
Организация объединенных наций запретила четырем кораблям заходить в любой мировой порт из-за нарушения ими наложенных на КНДР санкций.
Об этом запрете стало известно после заседания ООН в понедельник.
Координатор панели ООН по северокорейским санкциям Хью Гриффитс назвал такой шаг беспрецедентным.
Речь идет о кораблях Petrel 8, Hao Fan 6, Tong San 2 и Jie Shun, зарегистрированных на Коморских островах, Сен Киттс и Нэвис и в Северной Корее.
По словам г-на Гриффитса, судна "перевозили запрещенные товары".
ООН расширила санкции в прошлом месяце после шестого и самого крупного ядерного испытания, которое осуществила КНДР.
Представитель ООН также добавил, что запрет вступил в силу 5 октября, но он не предусматривает замораживание активов или запрет на въезд.
Запрет на экспорт
В августе резолюция ООН запретила экспорт угля, морепродуктов и железной руды из Северной Кореи. В прошлом месяце санкции расширили, теперь запрещается экспорт текстиля, введено ограничение на импорт нефти и работу для людей из КНДР.
Основной экономический партнер Северной Кореи Китай подписался под санкциями вместе с Россией. Обе страны ранее запрещали ужесточение санкций в отношении КНДР.
Экспорт угля, руды и другого сырья в Китай является одним из немногих источников иностранной валюты в Северной Корее. По оценкам, Северная Корея экспортирует товаров почти на 3 млрд долларов ежегодно, а санкции могут "отрезать" 1 млрд долларов от этой торговли.
Однако повторные санкции пока не смогли сдержать Северную Корею от продолжения своих программ по разработке ядерного и ракетного оружия.