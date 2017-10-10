ООН запретила 4 судам заходить во все порты мира из-за КНДР

Копірайт зображення AFP

Организация объединенных наций запретила четырем кораблям заходить в любой мировой порт из-за нарушения ими наложенных на КНДР санкций.

Об этом запрете стало известно после заседания ООН в понедельник.

Координатор панели ООН по северокорейским санкциям Хью Гриффитс назвал такой шаг беспрецедентным.

Речь идет о кораблях Petrel 8, Hao Fan 6, Tong San 2 и Jie Shun, зарегистрированных на Коморских островах, Сен Киттс и Нэвис и в Северной Корее.

По словам г-на Гриффитса, судна "перевозили запрещенные товары".

ООН расширила санкции в прошлом месяце после шестого и самого крупного ядерного испытания, которое осуществила КНДР.

Представитель ООН также добавил, что запрет вступил в силу 5 октября, но он не предусматривает замораживание активов или запрет на въезд.

Запрет на экспорт

В августе резолюция ООН запретила экспорт угля, морепродуктов и железной руды из Северной Кореи. В прошлом месяце санкции расширили, теперь запрещается экспорт текстиля, введено ограничение на импорт нефти и работу для людей из КНДР.

Основной экономический партнер Северной Кореи Китай подписался под санкциями вместе с Россией. Обе страны ранее запрещали ужесточение санкций в отношении КНДР.

Экспорт угля, руды и другого сырья в Китай является одним из немногих источников иностранной валюты в Северной Корее. По оценкам, Северная Корея экспортирует товаров почти на 3 млрд долларов ежегодно, а санкции могут "отрезать" 1 млрд долларов от этой торговли.

Однако повторные санкции пока не смогли сдержать Северную Корею от продолжения своих программ по разработке ядерного и ракетного оружия.