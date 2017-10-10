Microsoft закрывает проект Windows 10 Mobile

Копірайт зображення Microsoft Image caption Microsoft заявила, что разработка телефонов на Windows 10 больше не является приоритетом компании

Компания Microsoft, похоже, окончательно отказалась от амбиций по разработке операционной системы для смартфонов.

Руководитель проекта Windows 10 Джо Бельфиоре написал в Twitter, что работа над новыми функциями мобильной версии этой операционной системы больше не является задачей фирмы.

Г-н Бельфиоре добавил, что и сам перешел на Android.

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"Конечно, мы и дальше будем поддерживать эту платформу ... исправлять ошибки, обновлять системы безопасности и т.д.", - отметил он.

"Но создание новых функций или оборудования больше не является нашей целью", - добавил г-н Бельфиоре.

Операционная система Windows 10 Mobile пыталась заинтересовать пользователей, позволив им запускать те же "универсальные программы" и на компьютерах, и на телефонах, но эта концепция оказалась неудачной.

По данным исследовательской компании IDC, в период с апреля по июнь операционная система от Windows была установлена ​​лишь на 0,03% новых смартфонов.

"Под управлением Windows 10 Mobile было достаточно мало устройств, поэтому она не была привлекательной ни для продавцов, ни для операторов", - говорит представитель IDC Франсиско Джеронимо.

"И с точки зрения потребителей, эта операционная система тоже не зарекомендовала себя так хорошо, как Android или iOS".

Копірайт зображення Getty Images Image caption Ранее Бельфиоре возглавлял проект Microsoft Windows Phone, а затем начал заниматься Windows 10 Mobile

Г-н Бельфиоре отметил, что специалисты Microsoft очень старались стимулировать другие компании выпускать универсальные приложения, даже иногда писали сами программное обеспечение для них, но количество пользователей было совсем небольшим для того, чтобы продолжать этим заниматься.

Неделю назад компания HP заявила, что больше не планирует выпускать новые устройства для Windows 10.

А две недели назад соучредитель Microsoft Билл Гейтс рассказал, что уже сам перешел на Android.