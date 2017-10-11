Джоли и Пэлтроу заявили, что стали жертвами домогательств Вайнштейна

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Актрисы Анджелина Джоли и Гвинет Пэлтроу заявили, что в начале карьеры стали жертвами сексуальных домогательств продюсера Харви Вайнштейна.

Харви Вайнштейн - соучредитель компании Miramax Films, один из самых влиятельных продюсеров Голливуда - оказался в центре громкого скандала после того, как подчиненные женщины стали обвинять его в сексуальных домогательствах. После этого его уволили из его собственной компании.

Во вторник продюсер опроверг обвинения в изнасиловании, о котором написал журнал The New Yorker.

Экс-президент Барак Обама и его супруга Мишель присоединились к публичному осуждению действий известного продюсера.

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В заявлении, опубликованном семьей Обама, говорится, что они возмущены сообщениями о Вайнштейне. Они приветствовали смелость тех женщин, которые рассказали об этом.

Во вторник жена Вайнштейна, дизайнер Джорджина Чэпмен, рассказала журналу People, что уходит от него.

"Мое сердце разбито, когда я думаю о всех тех женщинах, страдающих от невероятной боли из-за поступков, которые нельзя простить", - заявила 41-летняя дизайнер. У нее и 65-летнего Вайнштейна есть двое общих детей.

Во вторник актрисы Пэлтроу и Джоли прислали свои заявления в газету New York Times, которая впервые на прошлой неделе опубликовала обвинения против режиссера.

"У меня был плохой опыт с Вайнштейном в юности, и, как следствие, я решила никогда не работать с ним и предупреждала других. Такое отношение к женщинам в любой стране является неприемлемым", - заявила Анджелина Джоли.

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В заявлении Пэлтроу утверждается, что, после того, как Вайнштейн дал ей главную роль в фильме "Эмма", он пригласил ее в свой гостиничный номер, где щупал ее и предложил массаж в его спальне.

"Я была ребенком, мне дали роль и я оцепенела", - рассказала актриса изданию.

Она рассказала об этом инциденте своему тогдашнему парню Брэду Питту, и он поссорился с Вайнштейном. "Я думала, что он меня уволит", - сказала она.

Хиллари Клинтон заявила, что она шокирована заявлениями женщин о поведении Вайнштейна. Экс-госсекретарь США и кандидат в президенты отметила, что такие вещи нельзя терпеть. Вайнштейн был одним из основных доноров Демократической партии и президентской кампании Клинтон в 2016 году.