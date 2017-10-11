В Малави - комендантский час из-за "вампиров"

Копірайт зображення Getty Images Image caption Президент страны Питер Мутарика пообещал расследовать убийства

На юге Малави пятерых человек обвинили в том, что они ведут себя как вампиры, и убили.

Президент страны Питер Мутарика пообещал расследовать эти убийства.

Правительство ввело комендантский час в ночное время, чтобы не допустить дальнейшие убийства людей.

В ООН заявили, что вывезли своих сотрудников из двух районов после того, как слухи о вампирах начали распространяться по стране.

Людей, которых убили, обвиняли в том, что они якобы пили человеческую кровь во время магических ритуалов.

В заявлении ООН говорится, что слухи о вампиризме появились в Мозамбике, а потом распространились через границу в соседнюю Малави.

В то же время пока неизвестно, что вызвало их появление.

Малави - одна из беднейших стран мира. Стандарты образования в стране также очень низкие. Среди людей распространена вера в ведьм, часто возникают слухи о "вампирах".

Вспышку насилия, связанного с ними, уже фиксировали в 2002 году.