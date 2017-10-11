Сутки в АТО: четверо раненых
За прошедшие сутки в АТО четверо военнослужащих получили ранения, боевики совершили 15 обстрелов. Боевики 15 раз обстреляли опорные пункты ВСУ. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.
"В ответ ВСУ 9 раз применяли оружие на поражение противника", - говорится в сообщении.
Наибольшей была активность боевиков на луганском направлении.
Начиная с 16:00 и почти до 19:00, боевики четыре раза из разных видов гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия стреляли по опорным пунктам у Новоалександровки.
Украинские военные отвечали из пехотного вооружения. В результате этого противостояния около 18:00 был ранен боец ВСУ.
На донецком направлении количество огневых провокаций уменьшилось.
Днем на приморском направлении вблизи Широкино во время обстрела укреплений получили ранения еще трое военных.
Боевики обвиняют в обстрелах украинских военных.