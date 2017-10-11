Сутки в АТО: четверо раненых

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За прошедшие сутки в АТО четверо военнослужащих получили ранения, боевики совершили 15 обстрелов. Боевики 15 раз обстреляли опорные пункты ВСУ. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

"В ответ ВСУ 9 раз применяли оружие на поражение противника", - говорится в сообщении.

Наибольшей была активность боевиков на луганском направлении.

Начиная с 16:00 и почти до 19:00, боевики четыре раза из разных видов гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия стреляли по опорным пунктам у Новоалександровки.

Украинские военные отвечали из пехотного вооружения. В результате этого противостояния около 18:00 был ранен боец ВСУ.

На донецком направлении количество огневых провокаций уменьшилось.

Днем на приморском направлении вблизи Широкино во время обстрела укреплений получили ранения еще трое военных.

Боевики обвиняют в обстрелах украинских военных.