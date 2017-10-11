Пожар в Одессе: суд отпустил экс-вице-мэра Цвиринько

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В Одессе суд отпустил под личные обязательства экс-вице-мэра Зинаиду Цвиринько, которую подозревают в халатности по делу о пожаре в лагере "Виктория". Об этом сообщила прокуратура Одесской области.

Приморский районный суд Одессы принял такое решение 10 октября.

Пожар в детском лагере "Виктория", произошедший 15 сентября, унес жизни трех девочек - Сони Мазур, Снежаны Арпентий и Насти Кулинич. Еще трое детей попали в больницу. Корпус, где вспыхнул пожар, выгорел дотла.

Полиция открыла уголовное производство по ч.2 ст.270 (нарушение требований пожарной безопасности), прокуратура - по ст.367 (служебная халатность).

В сентябре провели обыски в Одесском ГСЧС и горсовете, который изъял документацию, связанную с лагерем.

"Любое лицо, имеющее отношение к эксплуатации "Виктории", автоматически попадает под прицел расследования", - рассказал ВВС Украина Руслан Форостяк, советник руководителя полиции Одесской области.

Зинаида Цвиринько ушла с должности вице-мэра через несколько дней после трагедии. Ее подозревают в служебной халатности, приведшей к гибели детей (ч.2 ст.367 УК Украины). В начале октября в доме у Цвиринько провели обыски. Суд отпустил экс-вице-мэра под личное обязательство.

Прокуратура просила для экс-чиновницы Зинаиды Цвиринько круглосуточного домашнего ареста. Досудебное расследование продолжается.

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В связи с произошедшим были задержаны директор лагеря Петрос Саркисян и воспитательница Наталья Янчик, отвественная за пожарную безопасность. Их арестовали на два месяца.

28 сентября суд отпустил воспитательницу Янчик на свободу под поручительство народных депутатов.

В ГСЧС говорят, что еще в июне обнаружили в лагере нарушения, связанные с противопожарной безопасностью, и указали на них руководству лагеря. Однако меры по их устранению приняты не были.

Директор "Виктории" признает, что проблемы в лагере были, но всю вину перекладывает на неназванные высшие органы власти, от которых якобы поступило указание начать сезон, несмотря ни на что.

Эксперты отмечали, что нарушения противопожарной безопасности в лагере "Виктория" были на всех уровнях - от этапа планирования территории и проектирования до опасно установленных электроприборов.