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В аннексированном Крыму в городе Бахчисарай проходят обыски в домах крымских татар. Об этом сообщил председатель Центрального избирательной комиссии Курултая Заир Смедляев.

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Адвокат Эмир Кубердинов опубликовал в Facebook видео с места обысков и написал, что вокруг много людей в масках, летают беспилотники, есть представители внутренних войск.

По словам г-на Смедляева, обыски проходят в шести домах крымских татар.

В частности, по его словам, обыскивают Сулеймана Асанова, владельца кафе "Салачик", активистов Сейрана Салиева, Тимура Ибрагимова, Сервера Зекерьяева.

"Проводят обыски в рамках так называемой операции по прекращению деятельности организации "Хизб-ут-Тахрир"... это обычные крымские татары, которые ходят в мечеть, придерживаются мусульманских традиций", - отметил г-н Смедляев в комментарии 112 каналу.

Впоследствии г-н Смедляев написал, что нескольких татар арестовали.

"Ничего не нашли. Только книги, перевод Корана, книги о намазе... Мы просили их снять обувь, они отказались. Мы просили адвоката во время обыска, нам отказали", - рассказал очевидец одного из обысков в видео, которое разместил г-н Смедляев.

В то же время пресс-служба ФСБ в Крыму заявила, что в Крыму пресекли деятельность "Бахчисарайской ячейки террористической организации "Хизб-ут-Тахрир".

"Прекратить преследование татар"

Украина неоднократно требовала от России прекратить преследование крымских татар. Председатель меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил, что преследование в Крыму стало следствием "последовательной и решительной позиции" крымскотатарской общины в защиту территориальной целостности Украины.

Верховный суд Крыма приговорил к восьми годам колонии строгого режима заместителя председателя меджлиса крымских татар Ахтема Чийгоза. Президент Турции Реджеп Эрдоган во время недавнего визита в Украину заявил, что следит за судьбой задержанных крымских татар и надеется на их освобождение.

Россия дискриминацию населения отрицает.