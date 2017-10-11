Порошенко опроверг, что Крым - "завершенное дело"

Копірайт зображення Адміністрація президента України

Президент Петр Порошенко опроверг тезис о том, что вопрос аннексии Крыма Россией является завершенным делом.

"Решительно опровергаю утверждение тех, кто говорит о Крыме как о "завершенном деле", - заявил он во время выступления на пленарном заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы в Страсбурге.

Накануне президент Чехии Милош Земан заявил, что аннексия Крыма Россией "завершенное дело", и предложил решить вопрос путем выплат Украине.

• Президент Чехии предлагает взять компенсацию за Крым

В среду президент Украины находится с рабочим визитом в Страсбурге.

Он уже встретился с новоизбранным руководителем ПАСЕ Стеллой Кириакидес.

На заседании ассамблеи Петр Порошенко заявил, что украинская сторона выполнила 95% своих политических обязательств по минским соглашениям по урегулированию конфликта на Донбассе. Об этом он говорил во время выступления на пленарном заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы в Страсбурге.

Он отметил, что Украина уже приняла закон о специальном статусе некоторых районов Донецкой и Луганской областей, закон о линии разграничения, а также в первом чтении - изменения в Конституцию по децентрализации власти.

"Украина выполнила 95% политического пакета Минских соглашений. Чего мы ждем от РФ? [Выполнения] части по безопасности. И прежде всего - прекращения огня", - подчеркнул Петр Порошенко.

Петр Порошенко сообщил, что за время конфликта погибло более 2,7 тысячи украинских военных и более 7 тысяч гражданских.

Он также отметил, что Россия должна вывести свои войска с Донбасса и прекратить вооруженную поддержку сепаратистов.

Кремль последовательно обвиняет Киев в том, что он не выполняет Минские соглашения. Россия отрицает причастность своих войск к конфликту на востоке Украины.

Помимо выступления на пленарном заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы, Петр Порошенко также встретится с генеральным секретарем Совета Европы Турбьёрном Ягландом.