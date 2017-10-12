Сутки в АТО: десятки обстрелов, один раненый

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За минувшие сутки боевики совершили 41 обстрел, один украинский военный получил пулевое ранение. Об этом сообщает штаб АТО в Facebook.

"В ответ силы АТО оперативно и жестко 28 раз применяли весь спектр запрещенного вооружения", - говорится в сообщении.

Раненый находится в больнице, его состояние - удовлетворительное.

Существенно возросло количество обстрелов на донецком направлении. Так, после 18 часов дважды под продолжительным огнем из гранатометов, пулеметов, стрелкового оружия оказались укрепления вблизи Авдеевки, Майорска, шахты Бутовка.

Кроме того, в конце суток боевики применяли пулеметы вблизи Зайцево и Невельского.

На приморском направлении вечером боевики из 82-миллиметровых минометов и разных видов гранатометов стреляли по укреплениям сил АТО вблизи Марьинки, Водяного, Широкино. А вооружение БМП противник дважды применял в районе Новотроицкого.

Боевики обвиняют в обстрелах украинских военных.