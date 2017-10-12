Киноакадемия "Оскар" проведет срочные переговоры относительно Вайнштейна

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Киноакадемия "Оскар" проведет срочные переговоры, где рассмотрит судьбу продюсера Харви Вайнштейна на фоне обвинений в его адрес в сексуальных домогательствах.

В академии назвали "отвратительными" заявления о таком поведении продюсера.

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Bafta, Британская академия кино- и телеискусства, уже прекратила его членство.

Представители полиции Нью-Йорка рассказали ВВС, что планируют говорить с каждым отдельно относительно обвинений в адрес Вайнштейна, начиная с 2004 года. Других деталей в полиции не сообщили.

Награду "Оскар" получил 81 фильм, произведенный студиями продюсера Miramax и Weinstein Company. Представители киноакадемии встретятся в субботу, чтобы обсудить обвинения в адрес Вайнштейна и действия академии по этому поводу.

Среди заявивших о неприемлемом поведении Вайнштейна - всемирно известные актрисы Анджелина Джоли и Гвинет Пэлтроу.

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Британская актриса и модель Кара Делавинь также сообщила, что он к ней приставал. По словам актрисы, он пытался ее поцеловать. "Я чувствовала себя беспомощной и напуганной", - заявила женщина.

Во вторник продюсер опроверг обвинения в изнасиловании, информацию о котором опубликовал журнал The New Yorker.

В среду американские прокуроры объясняли, почему не приняли меры против Вайнштейна после жалоб на него от модели в 2015 году. Прокуроры района Манхэттен заявили, что сделанной тайно аудиозаписи было недостаточно для предъявления обвинений.

Итальянская модель Амбра Баттилана Гутьеррес заявила полиции, что он прикасался к ней. Женщина встретилась с продюсером еще раз позже, когда на ней был скрытый микрофон.

В прокуратуре сообщили, что полиция устроила встречу, оставив их наедине, и не имела возможности проконсультировать следственных относительно того, что необходимо сделать, чтобы доказать преступление.

По их словам, звуков оказалось недостаточно для доказательства преступления, и им ничего не оставалось, как закрыть дело без обвинений.

В записи можно услышать, как Вайнштейн просит г-жу Гутьеррес прийти к нему в гостиничный номер. Модель спрашивает продюсера, почему он коснулся ее груди. Продюсер извинился, говоря, что это больше не повторится.

Представительница Вайнштейна Салли Хофмайстер заявила, что он отрицает все обвинения в сексуальных домогательствах.

"Г-н Вайнштейн считает, что все отношения были по соглашению сторон", - заявила Салли Хофмайстер.

По ее словам, продюсер сейчас посещает психотерапевта, прислушивается к мнению общества и пытается стать на "правильный путь".