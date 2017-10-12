Gucci откажется от изделий из меха в 2018 году

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Модный бренд luxury-сегмента Gucci со следующего года откажется от натурального меха, заявил президент компании Марко Биззарри.

Г-н Биззарри на мероприятии в Лондонском колледже моды сообщил, что такое решение является частью обязательств по "экологичности".

Активисты назвали такое решение Gucci "огромным изменением правил" в мире моды.

Анонсируется, что Gucci больше не будет использовать мех норки, степного волка, енотовой собаки, лисы, кролика и других видов животных, которых вырастили специально или поймали в дикой природе.

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"Социальная ответственность является одной из основных ценностей компании Gucci, и мы и в дальнейшем будем стараться сделать лучше для окружающей среды и животных", - говорит Биззарри.

По его словам, новый подход частично приняли благодаря креативному директору компании Gucci Алессандро Микеле, которого назначили на эту должность в 2015 году.

"При выборе нового креативного директора я хотел найти кого-то, кто разделяет те же ценности. Я почувствовал это сразу же, когда впервые встретил Алессандро", - сказал г-н Биззарри.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Марко Биззарри назвал решение частью обязательств Gucci

Остатки меховых изделий Gucci продадут на аукционе, а вырученные средства пойдут организациям, которые занимаются защитой животных - Humane Society International и LAV.

Президент организации Humane Society International Кити Блок приветствовала "гуманное решение" бренда.

"Отказ Gucci от меха - это огромное изменение правил", - сказала она.

По словам активистки, такое решение известного бренда будет иметь грандиозное влияние на весь мир моды.

Gucci войдет в альянс противников натурального меха - международной группы организаций, которая организует кампании в защиту прав животных и способствует развитию альтернатив меха в индустрии моды.

В прошлом году конкурент Gucci - итальянский модный бренд Armani - объявил об отказе от меха в своих новых коллекциях.