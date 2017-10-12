В Сирии была убита "Белая вдова"

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ВВС стало известно о гибели Салли Джонс, гражданки Британии и одной из самых известных рекрутеров экстремистской группировки "Исламское государство" по прозвищу Белая вдова. Убита она была еще в июне в результате удара беспилотника.

Г-жа Джонс, не имевшая военного опыта, присоединилась к "ИГ" после поездки в Сирию в 2013 году.

Корреспондент ВВС по вопросам безопасности Фрэнк Гарднер считает, что Салли Джонс была важным агентом пропаганды "ИГ".

Ранее Салли была музыкантом панк-группы.

Она вербовала в ряды экстремистов девушек из западных стран, а также публиковала в социальных сетях посты с угрозами христианам Британии. В Twitter она рассказывала о том, как попасть в Сирию.

Джонс вышла замуж за "киберджихадиста", компьютерного хакера Джунаида Хуссейна, который был убит в результате удара беспилотника в 2015 году.

Изначально о ее смерти сообщил британский таблоид Sun.

Чиновники в британском правительстве сообщили ВВС, что сообщения о смерти Салли Джонс "не были в итоге опровергнуты". Однако они отказались комментировать слухи, что женщина была убита, когда пыталась сбежать из Ракки - бывшей "столицы" территорий, подконтрольных ИГ.