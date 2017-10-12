Восьми задержанным крымским татарам присудили штрафы

Копірайт зображення facebook.com/pg/crimeansolidarity

После обысков и задержаний крымских татар в аннексированном Крыму восьми мужчинам присудили штрафы и отпустили. Еще шестеро остаются под арестом. Об этом ВВС Украина сообщил глава ЦИК Курултая Заир Смедляев.

"Все те шестеро, у кого были обыски, остаются под арестом", - рассказал г-н Смедляев.

Штрафы крымским татарам выписали с формулировкой "одновременное пребывание в общественных местах, повлекшее нарушение общественного порядка".

Обыски в Бахчисарае прошли утром 11 октября. Шестерых задержанных подозревают в связях с организацией "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами", которая признана в России террористической и запрещена.

В ФСБ заявили, что пресекли деятельность "Бахчисарайской ячейки террористической организации "Хизб-ут-Тахрир".

"Прекратить преследование татар"

Украина неоднократно требовала от России прекратить преследование крымских татар. Председатель меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил, что преследование в Крыму стало следствием "последовательной и решительной позиции" крымскотатарской общины в защиту территориальной целостности Украины.

Верховный суд Крыма приговорил к восьми годам колонии строгого режима заместителя председателя меджлиса крымских татар Ахтема Чийгоза. Президент Турции Реджеп Эрдоган во время недавнего визита в Украину заявил, что следит за судьбой задержанных крымских татар и надеется на их освобождение.

Россия дискриминацию населения отрицает.