Россия не пустила украинских врачей к Грибу в СИЗО - отец

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Представители российской стороны не разрешили украинским врачам посетить Павла Гриба, который находится в Краснодарском СИЗО №5.

Об этом написал отец задержанного Игорь Гриб в Facebook со ссылкой на представителя Генерального консульства Украины в Ростове-на-Дону.

По его словам, несмотря на письмо Европейского суда по правам человека и многократные ноты украинских дипломатов, врачей В. Притулу и Ю. Кучина не пустили к задержанному.

В четверг украинские врачи приехали в Россию для обследования Павла Гриба, который требует ежедневного специфического лечения из-за врожденного заболевания - синдрома портальной гипертензии.

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун сообщила, что специалисты, которых выбрали в ведомстве, будут находиться в РФ с 12 до 15 октября.

19-летний украинец Павел Гриб исчез на территории Беларуси еще 24 августа. Лишь через 14 дней ФСБ России предоставило украинским дипломатам информацию, что он находится в краснодарском СИЗО. Его задержали по статье "о терроризме".

Две недели судьба парня была неизвестна. Белорусские правоохранители заявляли, что у них его нет.

В Гомель Павел Гриб поехал на встречу с девушкой, с которой переписывался сначала в VK, а затем в Skype.

Семья Гриба обратилась с заявлением в Европейский суд по правам человека относительно действий России, которые могут угрожать жизни Павла.