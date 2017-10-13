В пожарах в Калифорнии погибло более 30 человек

Копірайт зображення AFP Image caption Пожарные бригады пытаются потушить пламя на винограднике в Санта-Роса

Количество людей, погибших во время пожаров на севере Калифорнии, выросло до 31. Чиновники предупреждают об ухудшении погодных условий в этом районе.

Еще сотни людей остаются пропавшими без вести. В этом знаменитом своим виноделием районе вспыхнули как минимум 22 пожара.

Сейчас с огнем борются более 8 тысяч пожарных.

Пожары уничтожили более 3,5 тысячи зданий на площади в почти 69 гектаров.

25 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома.

По подтвержденным данным, в округе Сонома погибли 17 человек, еще восемь - в округе Мендосино, четверо - в округе Юба и двое - в округе Напа.

Эти лесные пожары стали самыми смертоносными в Калифорнии с 1933 года, когда во время пожаров в парке Гриффит в Лос-Анджелесе погибли 29 человек.

В последние дни сильный ветер, который разносил пламя, несколько стих, но синоптики предупреждают, что в пятницу вечером он снова усилится.

Копірайт зображення AFP Image caption На помощь в борьбе с пожарами вызвали заключенных

"Мы еще даже не приблизились к завершению этой чрезвычайной ситуации", - заявил журналистам руководитель ведомств по чрезвычайным ситуациям штата Марк Гилардуччи.

В долине Напа, известной на весь мир своими виноградниками, уничтожено не менее 13 винных заводов, сообщила торговая группа виноделов.

В охваченном пожарами округе Мендосино плантации конопли могут принести ущерб на миллионы долларов, поскольку многие из них не застрахованы, сообщил Никки Ларет из местной промышленной ассоциации.

Фермеры, выращивающие марихуану, не могут застраховать свой бизнес, поскольку он запрещен федеральным законом.

В штате выращивание каннабиса с рекреационной целью легализовали в 2016 году, но его розничная продажа в Калифорнии не является законной до января следующего года.