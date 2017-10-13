Делом Вайнштейна занялась полиция

Копірайт зображення Getty Images Image caption Харви Вайнштейн - лауреат множества престижных премий, включая "Оскар" и BAFTA

Полиция Нью-Йорка начала проверку в связи с обвинениями в сексуальных домогательствах, выдвинутыми против кинопродюсера Харви Вайнштейна. Как сообщили в Департаменте полиции Нью-Йорка, дело касается событий 2004 года.

"На основании информации, опубликованной в СМИ, Департамент полиции Нью-Йорка проводит проверку, чтобы выяснить, существуют ли дополнительные жалобы, связанные с делом Харви Вайнштейна. На данный момент таких жалоб нет, но мы призываем всех, у кого может быть информация, относящаяся к делу, позвонить на горячую линию", - говорится в сообщении нью-йоркского Департамента полиции.

Полиция решила провести проверку в связи с публикацией расследования американского журнала New Yorker, в котором девять женщин рассказали о случаях сексуальных домогательств со стороны Вайнштейна. Две из них - актрисы - заявили, что были изнасилованы.

Представитель продюсера заявила, что он отрицает описанные в статье случаи сексуального насилия.

О расследовании в отношении Ванштейна также сообщила лондонская полиция. Как сообщается, стражи порядка проверяют обвинение в сексуальном насилии, имевшем место в 1980-х годах.

Ранее несколько известных актрис, включая Гвинет Пэлтроу и Анджелину Джоли, сообщили, что в начале карьеры подверглись домогательствам со стороны Вайнштейна. Впоследствии совет директоров Weinstein Company, основанной братьями Бобом и Харви Вайнштейнами, уволил продюсера.

Безоговорочное осуждение

В четверг Американская академия кинематографических искусств и наук, которая присуждает "Оскар", назвала заявления о домогательствах в адрес Вайнштейна "отвратительными".

Члены академии, которая присудила 81 "Оскар" картинам, снятым компаниями Miramax и Weinstein Company (обе основали Вайнштейны) заявили о запланированной встрече в субботу, чтобы "обсудить обвинения в адрес Вайнштейна и оговорить возможные действия со стороны организации".

Из-за разгоревшегося скандала Британская академия кино и телевизионных искусств (BAFTA) ранее приостановила членство кинопродюсера в организации.

На скандал отреагировали организаторы Каннского кинофестиваля, в котором неоднократно принимал участие Вайнштейн. В заявлении президент фестиваля Пьер Лескур сообщил, что организаторы пришли в смятение, узнав об обвинениях.

"Подобные поступки указывают на поведение, которое заслуживает безоговорочного осуждения, - отметил он. - Пускай этот случай лишний раз поможет осудить столь серьезное и недопустимое поведение".

Копірайт зображення EPA Image caption Харфи Вайнштейн на кинофестивале с супругой Джорджиной Чапман, которая заявила о расставании с супругом из-за скандала

Тем временем бывший кандидат в президенты от Демократической партии США Хиллари Клинтон сообщила в интервью Си-эн-эн, что испытала "приступ тошноты" после того, как ей стало известно о случившемся.

Клинтон пообещала пожертвовать средства, полученные от Вайнштейна на предвыборную кампанию, на благотворительность.

Согласно имеющимся сведениям, Вайнштейну удалось привлечь свыше 1,4 млн долларов США в бюджет Демократической партии, что вызвало шквал обвинений со стороны республиканцев, которые заявили, что демократы не могут дистанцироваться от подачек голливудского кинопродюсера.

"Напугана и беззащитна"

Целый ряд голливудских кинозвезд, включая Гвинет Пэлтроу и Анджелину Джоли, заявили о сексуальных домогательствах со стороны продюсера на раннем этапе своей карьеры.

Одной из последних против оскароносного продюсера выступила британская актриса и топ-модель Кара Делевинь. Она сообщила, что Вайнштейн предпринял попытку поцеловать ее, когда девушка пыталась покинуть гостиничный номер.

"Я почувствовала себя напуганной и беззащитной", - добавила она.

Копірайт зображення Getty Images Image caption "Мы разговаривали на диване, и в это время он набросился на меня и попытался поцеловать", - рассказала в статье Guardian французская актриса Леа Сейду

Французская актриса Леа Сейду в статье газете Guardian детально изложила свой опыт общения с Вайнштейном, с которым она познакомилась на показе мод.

Девушка рассказала о том, как кинопродюсер пригласил ее в свой гостиничный номер выпить по бокалу.

"Мы разговаривали на диване, и в это время он набросился на меня и попытался поцеловать. Я начала защищаться. Он очень большой и полный, и мне потребовалось приложить немало усилий, чтобы отбиться от него. Я выскочила из комнаты с чувством сильнейшего отвращения".

"Я не боялась его, потому что знала, какой он человек", - добавила Леа Сейду.

Во вторник кинопродюсер отклонил обвинения, выдвинутые изданием New York Times, однако, в этот же день, супруга Вайнштейна, 41-летняя Джорджина Чапман заявила о расставании с мужем.

Американская актриса и номинантка на премию "Оскар" Аннетт Бенинг заявила, что в Голливуде уже было давно известно о хамском поведении Вайнштейна, однако, ей было неизвестно о масштабах деятельности кинопродюсера.

"Я понятия не имела о масштабах происходящего, - рассказала Аннет Бенинг ВВС. - Это ужасно. Здорово, что эти женщины решили рассказать об этом. Я уважаю их. Возможно, это станет переломным моментом и изменит поведение [в Голливуде]".

Копірайт зображення PA Image caption Анджелина Джоли и Гвинет Пэлтроу заявили о домогательствах со стороны Вайнштейна

В среду в прокуратуре США выступили в защиту решения не принимать меры против Вайнштейна после того, как одна из женщин пожаловалась на неправомерное поведение продюсера в 2015 году.

В прокуратуре Манхэттена заявили, что записей секретного разговора не достаточно для доказательства преступления.

22-летняя итальянская модель Амбра Баттильяна обратилась в полицию с обвинениями против Вайнштейна, сообщив, что кинорежиссер прикасался к ней ненадлежащим образом.

Она договорилась о встрече с продюсером, на которую девушка пришла со скрытым микрофоном.

По данным прокураторы, полиция организовала встречу, не проинформировав окружной департамент.

"У работников прокуратуры не было возможности дать надлежащие рекомендации детективам перед встречей, необходимые для того, чтобы доказать правонарушения, связанные с сексуальными преступлениями", - заявили они.

По сообщению окружной прокуратуры, в соответствии с законодательством Нью-Йорка, аудиозаписи оказалось недостаточно для доказательства преступления, в результате чего у обвинителя "не оставалось другого выбора, как завершить уголовное расследование без предъявления обвинений".

В аудиозаписи можно услышать, как Вайнштейн просит модель зайти к нему в номер. "Почему вы вчера потрогали мою грудь"? - спросила модель. "Этого больше не повторится", - говорит Вайнштейн.

Представитель Харви Вайнштейна Салли Хофмейстер заявила: "Господин Вайнштейн безоговорочно отклонил обвинения в свой адрес в сексуальных домогательствах. Он также заявил, что никогда не совершал актов возмездия против женщин, проигнорировавших его знаки внимания".

"Мистер Вайнштейн обратился за психологической помощью, прислушался к мнению общественности и делает все, чтобы встать на правильный путь".

В среду Салли Хофмейстер отказалась прокомментировать сообщения о том, что Харви Вайнштейн пытался уехать в Европу для прохождения лечения в одном из реабилитационных центров.