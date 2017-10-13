В АТО один раненый - штаб

Копірайт зображення Пресс-центр штаба АТО/Facebook

За минувшие сутки на Донбассе зафиксировано 22 нарушения перемирия, ранен один украинский военный, сообщил пресс-центр АТО в Facebook.

Силы АТО открывали ответный огонь.

"Вооруженные силы Украины 13 раз оперативно и жестко отвечали врагу", - говорится в сообщении.

Обстрелы продолжались в частности в районе Авдеевской промзоны, Верхнеторецкого, Луганского, Каменки, Водяного, Старогнатовки и Павлополя.