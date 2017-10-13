Директор Samsung Electronics уходит в отставку

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Генеральный директор компании Samsung Electronics Квон О Хьюн подал в отставку, сославшись на "беспрецедентный кризис" в компании.

Его решение стало новым изменением в управлении компании. Проблемы начались после того, как в августе наследника империи Samsung Ли Чжэ Йона осудили за коррупцию.

Г-н Квон является одним из трех руководителей Samsung Electronics.

Объявление о его отставке произошло в тот самый день, когда фирма обнародовала прогноз о рекордной квартальной прибыли.

Квон заявил, что обдумывал свою отставку уже "достаточно долго" и "не мог ее откладывать".

"Поскольку мы столкнулись с беспрецедентным внутренним кризисом, я считаю, что пришло время нового старта для компании - с новым духом и молодым руководством, чтобы лучше реагировать на вызовы со стороны быстрых изменений в IT-индустрии", - говорится в его заявлении.

Он останется в совете Samsung Electronics до марта 2018 года.

Коррупционное дело

Компания Samsung Electronics считается жемчужиной конгломерата Samsung Group, который состоит из 60-ти взаимосвязанных компаний и является одним из крупнейших семейных предприятий Южной Кореи.

В августе наследник группы Ли Чжэ Йон был обвинен во взяточничестве и коррупции и приговорен к пяти годам заключения.

Его обвинили в том, что он сделал пожертвования в 36 млн долларов неприбыльным фондам, которыми руководила подруга экс-президента Южной Кореи Пак Кын Хе, в обмен на политическую выгоду.

Он подал апелляцию на приговор и в четверг явился в суд.