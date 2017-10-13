Голос мам меняется в разговоре с детьми - ученые

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Мамы меняют тембр голоса, когда говорят с маленькими детьми, выяснили американские ученые.

Тембр - это уникальное качество звука. Именно с ним связано то, что пианино звучит иначе, чем скрипка, даже если на них играют одну и ту же ноту.

Как показали результаты экспериментов Принстонской детской лаборатории, женщины говорят разными тембрами в зависимости от того, с кем общаются - с взрослыми или детьми.

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Ученые обнаружили, что это качество характерно для женщин независимо от языка, на котором они говорят.

"В этом матери очень последовательны: всем им характерно это изменение (тембра. - Ред.), когда они "переключаются" с одного режима и другой", - рассказывает доктор Элиз Пьяцца.

"Голосовой отпечаток"

Считают, что сюсюканье с детьми, для которого характерно изменение скорости речи и высоты голоса, помогает малышам развивать языковые навыки. Но изменение тембра обнаружили впервые.

Когда вы называете голос носовым или хриплым, скрипучим или бархатистым, то вы говорите о его тембре.

Исследователи записали голоса мам, когда они общались со своими детьми в возрасте от семи до 12 месяцев и со взрослыми.

Затем ученые сняли "голосовые отпечатки пальцев", проанализировав спектр звуков.

В исследовании приняли участие 12 англоязычных мам. Его результаты опубликованы в журнале Current Biology.

Для исследования голоса мам, говорящих на других языках, разработали компьютерную программу, определяющую разницу в тембре. Она может определить его меньше чем за одну секунду.

Изменение тембра обнаружили у 12-ти женщин, говорящих на разных языках, в том числе на иврите, мандаринском и кантонском диалекте китайского языка.

"Существует масштабное исследование, которое показывает, что дети лучше обучаются через "детский" язык (сюсюканье), чем через взрослый", - рассказывает ВВС доктор Пьяцца.

"Так они лучше разделяют слова на слоги и лучше осваивают новые слова. И, вероятно, это связано с этими тембровыми особенностями", - добавляет она.

Исследование не анализировало язык пап и дедушек, но ученые прогнозируют, что их тембр тоже меняется.