Климкин: ни одну румынскую школу в Украине не закроют

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Министр иностранных дел Павел Климкин в Бухаресте отметил, что в Украине в связи с принятием нового закона об образовании ни одну румынскую школу не закроют и никакой ассимиляции не будет.

Руководителя дипломатического ведомства процитировала в Twitter пресс-секретарь МИД Марьяна Беца.

"Павел Климкин предметно объяснил положение образовательного закона. Важно, как он будет имплементироваться. Будем больше сотрудничать с румынской общиной", - написала она.

Министр во время визита в Румынию заявил, что языковой закон - не об уменьшении возможностей, а об их расширения для нацменьшинств.

Языковые споры

Языковые положения закона "Об образовании", который Рада приняла в сентябре, вызвали обеспокоенность у ряда стран, в частности Польши, Румынии, Венгрии, Греции, Болгарии. Также закон раскритиковали в ПАСЕ.

Правительство Венгрии, например, считает, что этот закон нарушает права национальных меньшинств, в частности, этнических венгров Закарпатья.

В Минобразования заверили, что языковые положения закона не нарушают Европейскую хартию региональных языков или языков меньшинств и Рамочную конвенцию о защите национальных меньшинств.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин вынес языковую статью закона, возмутившую руководство нескольких государств-соседей Украины, на рассмотрение "Венецианской комиссии".

Г-н Климкин отметил, что Украина должна вести конструктивный и жесткий диалог с европейскими партнерами по языковым положениям закона.

Что предусматривает закон:

• среднее образование продолжается 12 лет, языком образовательного процесса является украинский;

• национальным меньшинствам гарантировано право на обучение наряду с государственным языком соответствующего национального меньшинства в специальных классах или группах;

• коренным народам также гарантируют право на обучение наряду с государственным языком соответствующего коренного народа в специальных классах или группах.