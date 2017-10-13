НБУ запретил банкам пользоваться российскими банкнотами с изображением Крыма

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Украинским банкам запретили операции с российскими банкнотами, на которых изображены объекты на территориях, которые Украина считает оккупированными.

Запрет касается, в частности, обмена валют.

Она вступит в силу 17 октября.

Ранее в России представили новую банкноту в 200 рублей, на которой изображены памятник затопленным кораблям в Севастополе и Херсонес Таврический.