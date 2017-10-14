Порошенко: не допущу повторения ошибок столетней давности

Копірайт зображення УНІАН Image caption Петро Порошенко регулярно бере участь у заходах за участі військових

Петр Порошенко выступил на церемонии принесения торжественной клятвы лицеистами Киевского военного лицея имени Ивана Богуна, приуроченной ко Дню защитника Украины и празднику Покрова Пресвятой Богородицы.

"Сегодня мы вспоминаем о столетии Армии Украинской Народной Республики, которая защищала нашу землю от вооруженной агрессии со стороны и "красной", и "белой" России. Независимость же тогда потеряли не военные. Ее потеряли политики, которым не хватило ответственности объединиться перед внешней угрозой", - отметил Петр Порошенко.

"Что касается нынешней политической элиты, то не все, похоже, читали учебники по истории. Однако, в моей команде очень хорошо выучили ее уроки. Гарантирую, что не допущу повторения ошибок столетней давности", - добавил президент.

Церемония провозглашения торжественной клятвы лицеистами состоялась на Софийской площади в Киеве.

"Нет сомнений, что среди этих не по возрасту возмужалых подростков стоят будущие офицеры и генералы, послы и министры ... Возможно, будущий президент. И возможно даже - генеральный секретарь НАТО, потому что Украина обязательно станет членом Альянса", - заявил Петр Порошенко.

Он также анонсировал передачу армии 200 единиц техники, в том числе 62 танка. Передача состоится в Житомирской области на полигоне 95 аэромобильной бригады.

14 октября Украина отмечает праздник Покрова Пресвятой Богородицы и День защитника. Также в этот день исполняется 75 лет со дня основания Украинской повстанческой армии.

На этот день в разных городах Украины запланированы различные мероприятия. В частности, марши славы УПА и бойцов АТО пройдут в Киеве, Львове, Краматорске.