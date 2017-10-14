Трамп отказался одобрить ядерную сделку с Ираном

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Президент США Дональд Трамп заявил, что больше не будет заверять конгресс в том, что ядерная сделка с Ираном соответствует американским интересам. Он призвал конгресс выдвинуть Ирану дополнительные условия дальнейшей приостановки санкций.

По соглашению, подписанному администрацией Обамы в 2015 году, президент США каждые три месяца удостоверяет конгресс в том, что оно по-прежнему соблюдается и соответствует национальным интересам страны, и рекомендует продолжать приостановку болезненных санкций, введенных в ответ на иранскую ядерную программу.

Трамп после вступления в должность дважды неохотно заверял сделку, но отныне решил отказаться от этой практики.

Пока неясно, что предпримет конгресс в ответ на предложение американского президента; единства среди законодателей по этому вопросу нет.

В своем обращении Трамп назвал Иран фанатичным режимом. Он обещал начать консультации с международными партнерами для пересмотра параметров соглашения. Партнерами США по сделке с Ираном являются Великобритания, Франция, Германия, Россия и Китай.

"Мы не будем продолжать идти по пути, который предсказуемо завершится еще большим насилием, большим террором и очень реальной угрозой получения Ираном ядерного оружия", - заявил Трамп.

В случае если не удастся прийти к консенсусу с конгрессом и союзниками, ядерная сделка с Ираном будет отменена "мгновенно", пригрозил Трамп.

Президент Ирана Хасан Роухани в ответ на слова Трампа заявил, что главная цель США заключается в предотвращении экономического прогресса его страны. "В конечном счете США хотят не допустить, чтобы в Иран пришли частные инвесторы и страна достигла экономического прогресса", - сказал он.

По словам Роухани, США изолированы, как никогда раньше, и они не могут изменить ядерное соглашение.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Во время речи Трампа у Белого дома проходила акция протеста

Стражи революции

Он обвинил Иран в поддержке терроризма и пригрозил не допустить появления ядерного оружия у Тегерана любыми способами.

Трамп также уполномочил министерство финансов США ввести новые санкции в отношении иранского Корпуса стражей исламской революции, однако не стал предлагать объявить всю эту организацию в целом террористической.

Международные наблюдатели неоднократно заявляли, что с 2015 года Иран выполняет все условия соглашения, касающиеся заморозки его ядерной программы.

Однако Трамп заявил, что эти условия слишком мягкие и Ирану позволили превысить разрешенные лимиты тяжелой воды.

По его словам, Иран следует букве, но не духу соглашения и при этом получает все преимущества снятых санкций.

В американском конгрессе нет однозначного мнения относительно желательности сохранения иранской ядерной сделки.

Лидер демократов в палате представителей Нэнси Пелоси назвала решение президента угрожающим шагом, который может навредить безопасности США. Лидер республиканского большинства в палате Пол Райан высказался в поддержку решения Трампа.

Реакция в мире

Во Франции, Германии и Великобритании президент Эммануэль Макрон, канцлер Ангела Меркель и премьер-министр Тереза Мэй в совместном заявлении выразили озабоченность решением Трампа не одобрять сделку с Ираном.

Они призвали американскую администрацию и конгресс задуматься о том, как последствия этого решения могут отразиться на безопасности США и их союзников, прежде чем принимать решения, идущие вразрез с договором, в том числе возвращение санкций.

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини в ответ на речь Трампа заявила, что сделка с Ираном является полноценной, и никаких нарушений соглашения со стороны Тегерана не было.

МИД России заявил о недопустимости использования агрессивной и угрожающей риторики в международных отношениях и добавил, что решение Трампа не стыкуется с духом и буквой соглашения.

"Иран строго придерживается своих обязательств, что регулярно подтверждается МАГАТЭ. Это включает и вопросы доступа на интересующие Агентство иранские объекты", - говорится на сайте МИД РФ.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отозвался о решении Трампа одобрительно - по его словам, американский президент "дерзко выступил против террористического режима Ирана".

Также Трампа поддержала Саудовская Аравия - региональный соперник Ирана.