Украинский посол встретился со спецпредставителем Госдепа США

Копірайт зображення Посольство Украины в США Image caption Курт Волкер и Валерий Чалый

Посол Украины в США Валерий Чалый провел официальную встречу со специальным представителем США по вопросам Украины Куртом Волкером.

"Дипломаты обсудили ситуацию, вызванную российской агрессией на Донбассе, и дальнейшие шаги по восстановлению суверенитета и территориальной целостности Украины, в частности, путем введения миротворческой миссии под эгидой ООН", - говорится в заявлении украинского посольства США в Facebook.

Деталей встречи пока не сообщают.

7 октября Курт Волкер и помощник президента РФ Владислав Сурков провели в Белграде переговоры по ситуации на Донбассе. Последнего называют "куратором" самопроголшених "ДНР" и "ЛНР".

Как предполагают сербские СМИ, местом встречи была избрана эта балканская страна, так как Сурков находится под санкциями Запада и не может въезжать в Евросоюз.

В России эту информацию не комментируют.

Деталей встречи также не сообщили.