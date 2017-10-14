Пограничники говорят, что контролируют всю границу на Закарпатье

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Государственная пограничная служба Украины заявляет, что контролирует все участки границы на Закарпатье.

"Несмотря на то, что земельные участки, расположенные в непосредственной близости к государственной границе Украины, находятся в частной собственности, Государственная пограничная служба Украины в полном объеме осуществляет охрану государственной границы, её патрулирование и выполнение других задач", - говорится в пресс-релизе Госпогранслужбы.

Пограничники также говорят, что уже вернули в государственную собственность 34 земельных участка общей площадью более 132 гектаров, расположенные вдоль линии государственной границы, которые ранее были переданы в частную собственность.

Кроме того, пограничники подали иск в суд по обжалованию решений о передаче в долгосрочную аренду почти 90 гектаров земель, расположенных в непосредственной близости к границе. В настоящее время эти дела назначены для судебного рассмотрения.

Ранее главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что на госгранице Украины с Венгрией 150 км являются частными, а пограничники не имеют к ним полноценного доступа.

"Фактически 150 км - это земельные участки. 2 га поселковый совет наделил местных жителей", - отметил Анатолий Матиос.

Как утверждает Матиос, об этом он намерен доложить генпрокурору Юрию Луценку. "Я настаиваю, мне поручил генпрокурор, я завтра буду докладывать ему эту ситуацию. Я считаю, что так не может быть, так не может продолжаться", - рассказал Матиос.