В Киеве проходит марш по случаю годовщины создания УПА

В субботу вечером в Киеве проходит марш правых сил, приуроченный ко Дню защитника Украины, а также к 75-й годовщине создания Украинской повстанческой армии (УПА).

В парке Шевченко собралось около 2-3 тысяч человек, сообщают СМИ.

Среди организаторов - партии "Свобода", "Правый сектор", "Национальный корпус", а также националистические организации и объединения.

Организаторы провели митинг, а затем участники начали формировать колонны.

Участники шествия пройдут по бульвару Шевченко, потом по Крещатику, через Майдан Незалежности и Владимирский спуск до Контрактовой площади.

Там по окончании марша состоится концерт с участием группы "Кому Вниз".

Ожидается, что участники зажгут факелы - неприменный атрибут таких шествий.

В центр Киева стянули большое количество силовиков.

Ранее в партии "Национальный корпус" прогнозировали, что в акции примут участие до 20 тысяч человек.

"Каждый год СМИ говорят о марше как о стихийном бедствии, но это самый большой национальный праздник в году. Если вы спрашиваете, будут ли сегодня какое-то практические действия, то мы, националисты, не путаем святые вещи с политическими. Для нас сегодня сакральный праздник, мы вспоминаем наших предков-защитников и побратимов, погибших на фронте", - отметил перед маршем лидер "Национального корпуса" Андрей Билецкий.

На этот день в разных городах Украины запланированы различные памятные мероприятия. В частности, марши славы УПА и бойцов АТО проходят в Киеве, Львове, Краматорске.