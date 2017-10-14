Канадец, освобожденный из плена талибов, рассказал об убийстве ребенка

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Канадец, которого захватил в заложники Талибан, рассказал, что боевики убили его ребенка и насиловали жену.

В течение пяти лет Джошуа Бойл, его жена Кейтлин Колман и трое их маленьких детей находились в плену у талибов из клана Хакани.

Пара была похищена пять лет назад во время путешествия по Афганистану. На момент похищения Кейтлин была беременна. За годы плена у супругов родилось трое детей.

Семья была освобождена в Афганистане пакистанскими военными, действовавшими на основе информации американской разведки.

По возвращению в Канаду Бойл побеседовал с журналистами.

Отец женщины называл решение пары поехать в Афганистан "неразумным".

"Что могу сказать - везти беременную жену в очень опасное место мне и таким людям, как я, кажется неразумным. Не могу представить, чтобы я так поступил. Но, думаю, это все, что я хочу сказать по этому поводу", - сказал Джим Колман ABC News.

В то же время Бойл рассказал журналистам, что пара пыталась помогать крестьянам в районе, в который на тот момент не могли попасть "неправительственные организации, работники гуманитарных или правительственных миссий".

Пара вернулась из плена с тремя детьми, которые родились в уже неволе. По сообщениям, у младшего ребенка проблемы со здоровьем.

Бойл рассказал, что в плену у него родился четвертый ребенок - дочь, которую убили члены похитившей их группировки Хакани. По словам Бойла, они также насиловали его жену. Он сказал, что это было местью за то, что он несколько раз отказался от некоего предложения, сделанного ему похитителями.