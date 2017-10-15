Взрыв в центре Могадишо: не менее 30 погибших

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В столице Сомали Могадишо прогремел взрыв: погибли не менее 30 человек.

У входа в отель Safari Hotel взорвался начиненный взрывчаткой грузовик. Десятки человек получили ранения.

Еще два человека погибли в результате еще одного нападения в районе Мадина.

Кто стоит за этими атаками, пока неясно. Могадишо неоднократно становился объектом нападений группировки "Аш-Шабаб", связанной с "Аль-Каидой".

После первого взрыва представитель полиции рассказал Reuters: "Мы подтверждаем наличие пострадавших, однако точное число на данный момент неизвестно. На месте происшествия продолжают работать пожарные".

Корреспондент BBC Somali сообщает с места событий, что Safari Hotel рухнул. Как предполагают, под обломками могут находиться люди.

Житель города Мухидин Али рассказал агентству AFP, что это был самый крупный взрыв, который он когда-либо видел. "Он просто уничтожил весь район", - сказал мужчина.