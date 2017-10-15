Число жертв лесных пожаров в Калифорнии возросло до 40
Число жертв лесных пожаров на севере Калифорнии возросло до 40, сотни людей по-прежнему числятся пропавшими.
Губернатор штата заявил, что это самая страшная трагедия, с которой столкнулась Калифорния.
Более 100 тысяч пожарных пытаются потушить огонь, однако усиление ветра до 70км/ч способствует распространению огня.
Всего в Калифорнии насчитывается 16 крупных очагов пожаров.
Больше всего пострадал город Санта-Роза в округе Сонома, который является крупнейшим центром винодельческого региона Калифорнии. Отсюда в субботу эвакуировали 30 тысяч жителей. От некоторых жилых кварталов почти ничего не осталось.
"Опустошение было просто страшным, - сказал губернатор Калифорнии Джерри Браун во время визита в город. - Это ужас, который никто не мог себе даже представить".
В Калифорнии сохраняется погода, который может ухудшить ситуацию. В штате не идет дождь, но дует сильный ветер, который способствует распространению огня.
Из-за пожаров часть штата заполнена дымом и пеплом, и не только в тех регионах, где бушует огонь, но и за их пределами.
По меньшей мере 13 виноделен в долине Напа были разрушены, сообщили в торговой группе Napa Valley. Огонь уничтожил тысячи зданий - как жилых, так и хозяйственных. Пожары нанесли урон винодельческой отрасли - разрушено несколько заводов по производству дорогих сортов вина.