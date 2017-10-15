Число жертв лесных пожаров в Калифорнии возросло до 40

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Число жертв лесных пожаров на севере Калифорнии возросло до 40, сотни людей по-прежнему числятся пропавшими.

Губернатор штата заявил, что это самая страшная трагедия, с которой столкнулась Калифорния.

Более 100 тысяч пожарных пытаются потушить огонь, однако усиление ветра до 70км/ч способствует распространению огня.

Всего в Калифорнии насчитывается 16 крупных очагов пожаров.

Больше всего пострадал город Санта-Роза в округе Сонома, который является крупнейшим центром винодельческого региона Калифорнии. Отсюда в субботу эвакуировали 30 тысяч жителей. От некоторых жилых кварталов почти ничего не осталось.

"Опустошение было просто страшным, - сказал губернатор Калифорнии Джерри Браун во время визита в город. - Это ужас, который никто не мог себе даже представить".

Копірайт зображення GOOGLE/GETTY Image caption Мотопарк в Санта-Розе до и после пожара

В Калифорнии сохраняется погода, который может ухудшить ситуацию. В штате не идет дождь, но дует сильный ветер, который способствует распространению огня.

Из-за пожаров часть штата заполнена дымом и пеплом, и не только в тех регионах, где бушует огонь, но и за их пределами.

По меньшей мере 13 виноделен в долине Напа были разрушены, сообщили в торговой группе Napa Valley. Огонь уничтожил тысячи зданий - как жилых, так и хозяйственных. Пожары нанесли урон винодельческой отрасли - разрушено несколько заводов по производству дорогих сортов вина.