В Кыргызстане выбирают президента

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В Кыргызстана проходят выборы президента. 11 кандидатов, в том числе одна женщина, соперничают в борьбе за пост президента страны.

Очевидного фаворита среди кандидатов нет, поэтому результатам голосования предсказать сложно.

Действующий президент Алмазбек Атамбаев не участвует в гонке: согласно конституции, он не может выдвигаться на второй срок.

Основными претендентами считаются Омурбек Бабанов, Темир Сариев и Сооронбай Жээнбеков. Все они проработали премьер-министрами во время пребывания Атамбаева в должности президента.

Западные дипломаты надеются, что выборы будут свободными и честными, передает корреспондент ВВС.

Однако с начала предвыборной кампании поступали сообщения о многочисленных нарушениях со стороны разных кандидатов.

Копірайт зображення EPA Image caption Президент Алмазбек Атамбаев пришел к власти шесть лет назад

Население Кыргызстана, получившего независимость после распада Советского Союза, составляет 6 млн человек. Первые два президента страны покинули пост из-за недовольства людей.

Выборы являются историческими, поскольку впервые в истории страны действующий президент должен будет мирно передавать власть победителю, отмечает корреспондент ВВС в Центральной Азии Абдуджалил Абдурасулов.

Однако избирательный процесс был омрачен спором о возможном вмешательстве в него соседнего Казахстана.

Президент Атамбаев разгневал Астану заявлением о том, что кандидат в президенты Омурбек Бабано, харизматичный бизнесмен, заработавший свои деньги в Казахстане, является выбором соседней страны.

В ответ Казахстан усилил таможенные проверки на границе с Кыргызстаном, в результате чего возникли длинные очереди.

Согласно конституции Кыргызстана, президент страны избирается сроком на шесть лет.