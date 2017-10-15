Соратнику Саакашвили запретили въезд в Украину

Копірайт зображення Getty Images

Украинские пограничники отказали во въезде депутату парламента Грузии Кобе Накопии. Об этом сообщил депутат Юрий Деревянко.

В киевском аэропорту "Борисполь" соратнику бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили вручили документ о запрете въезда в Украину.

Накопия является одним из соратников Саакашвили, а также членом оппозиционной партии "Единое национальное движение".

Кроме того, Юрий Деревянко опубликовал фотокопии документа об отказе в пересечении государственной границы, врученного грузинскому депутату.

Он отметил, что причины запрета на въезд неизвестны.

Позже об инциденте написал и сам Саакашвили. "Выяснилось, что депутата Накопия не пускают по решению СБУ", - написал он на своей странице в Facebook.

17 октября Саакашвили и его партия организует акцию в поддержку политической реформы, ограничения депутатской неприкосновенности и создании антикоррупционного суда.