Соратнику Саакашвили запретили въезд в Украину
Украинские пограничники отказали во въезде депутату парламента Грузии Кобе Накопии. Об этом сообщил депутат Юрий Деревянко.
В киевском аэропорту "Борисполь" соратнику бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили вручили документ о запрете въезда в Украину.
Накопия является одним из соратников Саакашвили, а также членом оппозиционной партии "Единое национальное движение".
Кроме того, Юрий Деревянко опубликовал фотокопии документа об отказе в пересечении государственной границы, врученного грузинскому депутату.
Он отметил, что причины запрета на въезд неизвестны.
Позже об инциденте написал и сам Саакашвили. "Выяснилось, что депутата Накопия не пускают по решению СБУ", - написал он на своей странице в Facebook.
17 октября Саакашвили и его партия организует акцию в поддержку политической реформы, ограничения депутатской неприкосновенности и создании антикоррупционного суда.