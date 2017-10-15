Украинцы вышли на марш за права животных

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В воскресенье в Киеве и других крупных городах Украины проходит Всеукраинский марш за права животных.

Информагентства сообщают, что к акции в украинской столице присоединились более тысячи человек.

Многие участники вышли на улицу со своими питомцами.

"Мы устали слушать пустые обещания властей и смотреть на бездействие правоохранительных органов. Права животных - это не пустые слова в законе, а защита и ответственность", - отметили организаторы акции.

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Участиники акции держат в руках плакаты с надписями "Меня убили твои развлечения", "Животные не принадлежат нам", "Не убивай меня", "Мы - за цирк без животных". Активисты прошли колонной от парка имени Тараса Шевченко до площади перед зданием Верховной Рады.

Мы устали слушать пустые обещания властей Организаторы акции

Таким образом они хотят привлечь внимание общественности к проблеме жестокого обращения с животными.

"Собирался пойти на такой марш в Одессе, но оказался в Киеве, поэтому хорошо, что эта акция проходит одновременно по всей Украине", - рассказал ВВС Украина один из участников шествия Евгений.

"Многие и так понимают, что животные в цирке - это плохо, но акций протеста и маршей недостаточно, нужно лоббировать законы, которые это запретят", - добавил он.

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Копірайт зображення Eugene Tymchyk Image caption По словам рганизаторов, планировалось, что акция состоится одновременно в 17 городах Украины

Среди других требований, которые озвучили организаторы - зоозащитная организация UAnimals:

запрет на использование животных в цирках и дельфинариях

создание зоополиции

введение права собственности на животное и лишение его в случае жестокого обращения

запрет на эксплуатацию животных для попрошайничества и фотоуслуг

ограничение работы меховых ферм

"В цивилизованных странах запрещены цирки с животными, меховое производство, а также ужесточили наказание за жестокое обращение. В Украине же живодеры смеются над полицией и судьями и продолжают травить, резать и душить бездомных животных", - заявил ранее основатель UAnimals Александр Тодорчук.

На видео, опубликованном на странице организаторов в Facebook, видно, что марши также провели в Одессе, Днепре и Львове.

По словам рганизаторов, планировалось, что мероприятие состоится одновременно в 17 городах Украины.

Копірайт зображення Eugene Tymchyk Image caption В Киеве, несмотря на дождь, акция была довольно многочисленной

Копірайт зображення UNIAN

Зимой в Украине на 25 лет запретили охоту на лосей, однако недавно ограничения были частично сняты.

Еще одну волну возмущения среди защитников природы вызвало известие о том, что в начале октября во время гастролей цирка в Киеве умер жираф.

Летом в рамках расследования Генпрокуратуры было арестовано имущество столичного дельфинария, прекращение работы которого давно требовали активисты.

В июле за жестокое обращение с животными 6 месяцев тюрьмы получил житель столицы. По информации следствия, мужчина бил своего кота, которого привязывал к дереву шлангом.