Украинцы вышли на марш за права животных
В воскресенье в Киеве и других крупных городах Украины проходит Всеукраинский марш за права животных.
Информагентства сообщают, что к акции в украинской столице присоединились более тысячи человек.
Многие участники вышли на улицу со своими питомцами.
"Мы устали слушать пустые обещания властей и смотреть на бездействие правоохранительных органов. Права животных - это не пустые слова в законе, а защита и ответственность", - отметили организаторы акции.
Участиники акции держат в руках плакаты с надписями "Меня убили твои развлечения", "Животные не принадлежат нам", "Не убивай меня", "Мы - за цирк без животных". Активисты прошли колонной от парка имени Тараса Шевченко до площади перед зданием Верховной Рады.
Таким образом они хотят привлечь внимание общественности к проблеме жестокого обращения с животными.
"Собирался пойти на такой марш в Одессе, но оказался в Киеве, поэтому хорошо, что эта акция проходит одновременно по всей Украине", - рассказал ВВС Украина один из участников шествия Евгений.
"Многие и так понимают, что животные в цирке - это плохо, но акций протеста и маршей недостаточно, нужно лоббировать законы, которые это запретят", - добавил он.
Среди других требований, которые озвучили организаторы - зоозащитная организация UAnimals:
- запрет на использование животных в цирках и дельфинариях
- создание зоополиции
- введение права собственности на животное и лишение его в случае жестокого обращения
- запрет на эксплуатацию животных для попрошайничества и фотоуслуг
- ограничение работы меховых ферм
"В цивилизованных странах запрещены цирки с животными, меховое производство, а также ужесточили наказание за жестокое обращение. В Украине же живодеры смеются над полицией и судьями и продолжают травить, резать и душить бездомных животных", - заявил ранее основатель UAnimals Александр Тодорчук.
На видео, опубликованном на странице организаторов в Facebook, видно, что марши также провели в Одессе, Днепре и Львове.
По словам рганизаторов, планировалось, что мероприятие состоится одновременно в 17 городах Украины.
Зимой в Украине на 25 лет запретили охоту на лосей, однако недавно ограничения были частично сняты.
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Еще одну волну возмущения среди защитников природы вызвало известие о том, что в начале октября во время гастролей цирка в Киеве умер жираф.
Летом в рамках расследования Генпрокуратуры было арестовано имущество столичного дельфинария, прекращение работы которого давно требовали активисты.
В июле за жестокое обращение с животными 6 месяцев тюрьмы получил житель столицы. По информации следствия, мужчина бил своего кота, которого привязывал к дереву шлангом.