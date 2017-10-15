Украинцы вышли на марш за права животных

  • 15 октября 2017
Марш Копірайт зображення UNIAN

В воскресенье в Киеве и других крупных городах Украины проходит Всеукраинский марш за права животных.

Информагентства сообщают, что к акции в украинской столице присоединились более тысячи человек.

Многие участники вышли на улицу со своими питомцами.

"Мы устали слушать пустые обещания властей и смотреть на бездействие правоохранительных органов. Права животных - это не пустые слова в законе, а защита и ответственность", - отметили организаторы акции.

Копірайт зображення UNIAN

Участиники акции держат в руках плакаты с надписями "Меня убили твои развлечения", "Животные не принадлежат нам", "Не убивай меня", "Мы - за цирк без животных". Активисты прошли колонной от парка имени Тараса Шевченко до площади перед зданием Верховной Рады.

Таким образом они хотят привлечь внимание общественности к проблеме жестокого обращения с животными.

"Собирался пойти на такой марш в Одессе, но оказался в Киеве, поэтому хорошо, что эта акция проходит одновременно по всей Украине", - рассказал ВВС Украина один из участников шествия Евгений.

"Многие и так понимают, что животные в цирке - это плохо, но акций протеста и маршей недостаточно, нужно лоббировать законы, которые это запретят", - добавил он.

Копірайт зображення UNIAN
Копірайт зображення Eugene Tymchyk
Image caption По словам рганизаторов, планировалось, что акция состоится одновременно в 17 городах Украины

Среди других требований, которые озвучили организаторы - зоозащитная организация UAnimals:

  • запрет на использование животных в цирках и дельфинариях
  • создание зоополиции
  • введение права собственности на животное и лишение его в случае жестокого обращения
  • запрет на эксплуатацию животных для попрошайничества и фотоуслуг
  • ограничение работы меховых ферм

"В цивилизованных странах запрещены цирки с животными, меховое производство, а также ужесточили наказание за жестокое обращение. В Украине же живодеры смеются над полицией и судьями и продолжают травить, резать и душить бездомных животных", - заявил ранее основатель UAnimals Александр Тодорчук.

На видео, опубликованном на странице организаторов в Facebook, видно, что марши также провели в Одессе, Днепре и Львове.

По словам рганизаторов, планировалось, что мероприятие состоится одновременно в 17 городах Украины.

Копірайт зображення Eugene Tymchyk
Image caption В Киеве, несмотря на дождь, акция была довольно многочисленной
Копірайт зображення UNIAN

Зимой в Украине на 25 лет запретили охоту на лосей, однако недавно ограничения были частично сняты.

Еще одну волну возмущения среди защитников природы вызвало известие о том, что в начале октября во время гастролей цирка в Киеве умер жираф.

Летом в рамках расследования Генпрокуратуры было арестовано имущество столичного дельфинария, прекращение работы которого давно требовали активисты.

В июле за жестокое обращение с животными 6 месяцев тюрьмы получил житель столицы. По информации следствия, мужчина бил своего кота, которого привязывал к дереву шлангом.

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