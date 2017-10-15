В Сомали из-за взрыва погибли 85 человек

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Количество смертей в результате взрыва грузовика в столице Сомали, Могадишо, возросло до 85 человек. Не менее сотни получили ранения, сообщили чиновники.

Накануне на одной из оживленных улиц города у отеля Safari был подорван начиненный взрывчаткой грузовой автомобиль. В результате были разрушены несколько зданий, а также загорелись десятки транспортных средств. Через несколько часов взрыв произошел в районе Медина.

Кто стоит за этими атаками, пока неясно. Могадишо неоднократно становился объектом нападений близкой к организации ИГИЛ местной группировки "Аш-Шабаб".

Президент Сомали Мохамед Абдуллахи Мохамед объявил трёхдневный траур в стране.

По сообщению местных СМИ, на месте взрыва в воскресенье утром собрались люди, которые ищут своих родных под руинами гостиницы.

Власти не исключают, что число жертв может возрасти. По словам министра информации, два взрыва были самыми сильными в истории сомалийской столицы.

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После первого взрыва представитель полиции рассказал Reuters: "Мы подтверждаем наличие пострадавших, однако точное число на данный момент неизвестно. На месте происшествия продолжают работать пожарные".

Корреспондент BBC Somali сообщает с места событий, что Safari Hotel разрушен. Как предполагают, под обломками могут находиться люди.

Житель города Мухидин Али рассказал агентству AFP, что это был самый крупный взрыв, который он когда-либо видел. "Он просто уничтожил весь район", - сказал мужчина.