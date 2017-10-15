Украинская спортсменка признана "восходящей звездой" в Европе

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Украинская спортсменка Юлия Левченко стала победительницей в номинации "Восходящая звезда" на церемонии награждения лучших европейских легкоатлетов ЕА GoldenTracks в Вильнюсе.

Об этом сообщается на сайте Европейской легкоатлетической ассоциации (ФЛАУ).

Спортсменка ранее в этом году выиграла бронзовую медаль чемпионата Европы в помещении по прыжкам в высоту, стала чемпионкой Европы U23, после чего выиграла серебряную медаль чемпионата мира с новым молодежным рекордом Украины 2,01 м.

"У меня был успешный сезон, и очень приятно, что не только я это заметила, и не только в моей стране, но и в Европе", - прокомментировала она свою награду.

"Приятно, что именно украинцев было в списках сразу четверо, что я не была одинокой волчицей в какой-то стае. Мы уже можем заявить о себе, о том, что у нас в стране есть таланты", - добавила спортсменка и выразила пожелание, чтобы в Украине создавались условия для тренировок.

На победу в номинации "Восходящая звезда" претендовали сразу четверо украинцев. Среди женщин, кроме Левченко, в число номинантов попали Алина Шух и Ярослава Магучих, а среди мужчин - Михаил Кохан.

Накануне церемонии украинскому журналисту Александру Мащенко посмертно присвоили награду ЕА - Золотой значок Европейской легкой атлетики за особые достижения и содействие развитию европейской легкой атлетики.

"Имя Александра Мащенко всегда ассоциировалось с легкой атлетикой. В течение многих лет он комментировал самые разнообразные соревнования, став голосом королевы спорта", - сообщили в ФЛАУ.

12 июля 2017 года Александр Мащенко ушел из жизни в возрасте 38 лет.

GoldenTracks - ежегодная церемония награждения лучших легкоатлетов Европы.

Лидерами в этом году стали чемпионы мира немец Йоханнес Феттер (метание копья) и гречанка Екатерина Стефаниди (прыжки с шестом).