Взрыв в Могадишо: число жертв выросло до 276, сотни ранены

Копірайт зображення Getty Images Image caption В результате взрыва от гостиницы "Сафари" остались лишь руины

Число погибших в результате взрыва в Могадишо выросло до 276 человек, пострадало около 300 человек, сообщили власти страны.

В субботу грузовик, начиненный взрывчаткой, взорвался на одной из оживленных улиц Могадишо у входа в гостиницу "Сафари".

"К настоящему времени число погибших увеличилось до 276, порядка 300 человек ранены в результате варварской атаки террористов из группировки "Аш-Шабаб" в Могадишо", - написал в Twitter министр информации Сомали Абдирахман Осман.

Skip Twitter post by @engyarisow The death toll rises to 276 as of now and around 300 injured as a result of yesterday's barbaric attack by terrorists' group Al-Shabaab at KM5 junction in #Mogadishu, #Somalia — Abdirahman O. Osman (@engyarisow) 15 октября 2017 г.

Это самый масштабный теракт в Сомали с тех пор, как исламистская группировка "Аш-Шабаб" начала свою деятельность в 2007 году.

"Аш-Шабаб" тесно связана с террористической группировкой "Аль-Каида". Она ведет вооруженную борьбу против правительства Сомали и препятствует гуманитарной деятельности ООН.

Копірайт зображення AFP Image caption Это самый кровавый теракт в Сомали за последние 10 лет

Президент Сомали Мохаммед Абдуллахи Мохаммед объявил трехдневный траур в стране.

Местная пресса сообщает, что на месте взрыва в воскресенье собирались родственники пропавших без вести в надежде найти своих близких.

Корреспондент Сомалийской службы ВВС, прибывший на место трагедии, сообщил, что гостиница "Сафари" рухнула, а под ее развалинами остались люди.

Копірайт зображення Reuters Image caption Взрыв начиненного взрывчаткой грузовика произошел у входа в гостиницу в центре города

Житель Могадишо Мухидин Али рассказал корреспонденту Франс пресс, что это был самый сильный взрыв, который он видел за всю свою жизнь.

Мохамед Юсуф Хасан, директор больницы Мадина, скахал, что также шокирован масштабами взрыва.

"В нашу больницу были доставлены 72 раненых. 25 из них в критическом состоянии. У многих оторваны руки и ноги", - говорит он.

"Это невозможно себе представить. Я никогда не видел ничего подобного. Столько людей были убиты… Некоторые тела сожжены до неузнаваемости".