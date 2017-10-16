В Венесуэле партия Мадуро побеждает на фоне обвинений в фальсификациях
Представители избирательной комиссии Венесуэлы заявили, что руководящая Социалистическая партия победила на выборах губернаторов в 17 из 23 провинций.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что победа Социалистической партии является победой "чавизма", подвида социализма, названного в честь предыдущего лидера страны Уго Чавеса.
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В то же время оппозиционные лидеры заявили о фальсификациях на выборах.
Коалиция "Демократический союз" отказалась признать итоги выборов и требует полной проверки.
Общественные опросы прогнозировали победу оппозиции в 11-18 провинциях из 23. Согласно опросам, власть поддерживают всего 20% населения.
Венесуэла достаточно долго переживает политический и экономический кризис, а последние полгода там продолжались кровавые протесты, в результате которых погибли не менее сотни человек.
В стране возникла острая нехватка продуктов питания, товаров первой необходимости и элементарных лекарств.
Причиной протестов стал отказ президента Николаса Мадуро от досрочных всеобщих выборов. Вместо этого он провел референдум и создал новый законодательный орган, получивший название Учредительное собрание. Он взяло на себя функции возглавляемого оппозицией конгресса.
Поэтому США уже ввели санкции в отношении ряда венесуэльских чиновников.