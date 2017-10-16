В Венесуэле партия Мадуро побеждает на фоне обвинений в фальсификациях

Копірайт зображення HANDOUT Image caption Николас Мадуро заявил, что "чавизм" жив

Представители избирательной комиссии Венесуэлы заявили, что руководящая Социалистическая партия победила на выборах губернаторов в 17 из 23 провинций.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что победа Социалистической партии является победой "чавизма", подвида социализма, названного в честь предыдущего лидера страны Уго Чавеса.

В то же время оппозиционные лидеры заявили о фальсификациях на выборах.

Коалиция "Демократический союз" отказалась признать итоги выборов и требует полной проверки.

Общественные опросы прогнозировали победу оппозиции в 11-18 провинциях из 23. Согласно опросам, власть поддерживают всего 20% населения.

Венесуэла достаточно долго переживает политический и экономический кризис, а последние полгода там продолжались кровавые протесты, в результате которых погибли не менее сотни человек.

В стране возникла острая нехватка продуктов питания, товаров первой необходимости и элементарных лекарств.

Причиной протестов стал отказ президента Николаса Мадуро от досрочных всеобщих выборов. Вместо этого он провел референдум и создал новый законодательный орган, получивший название Учредительное собрание. Он взяло на себя функции возглавляемого оппозицией конгресса.

Поэтому США уже ввели санкции в отношении ряда венесуэльских чиновников.