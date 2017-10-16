Обстрелы в зоне АТО продолжаются, ранены двое украинских военных

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За минувшие сутки в результате обстрелов в зоне АТО двое украинских военных получили ранения, наибольшая огневая активность наблюдалась возле Донецка и Мариуполя, сообщили в штабе АТО.

Боевики стреляли преимущественно из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов. Украинские бойцы, как утверждается, вели ответный огонь.

Военные отмечают, что в Луганской области на линии соприкосновения было относительно спокойно.

Боевики обвиняют в обстрелах и нарушении перемирия Вооруженные силы Украины.