Петр Павленский поджег здание Банка Франции в Париже

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Российский художник-акционист Петр Павленский, получивший политическое убежище во Франции, поджег в Париже здание центробанка страны. В пресс-службе банка Русской службе Би-би-си заявили, что в результате поврежден вход в здание. Сейчас офис закрыт.

Как сообщила в своем Twitter фотограф Капусин Анри, снимавшая перформанс, Павленского задержали полицейские. По словам Анри, это произошло в 5:10 утра по киевскому времени.

Активистка движения Femen Сара Константен также опубликовала в своем Twitter фотографию Павленского у стен горящего здания. "Банкиры заняли место монархов... Возрождение революции во Франции разожжет огонь революции во всем мире", - написала она.

Снимки с места поджога есть и у фотоагентства Divergence Images. На них запечатлен не только сам поджог, но и задержание художника полицией.

Информацию о задержании людей за поджог банка агентству РБК подтвердила парижская полиция. В полиции уточнили, что задержанных было двое, но не привели их имена.

В ноябре 2015 года Павленский поджег дверь здания ФСБ на Лубянке. Акция, посвященная украинскому режиссеру Олегу Сенцову, приговоренному к 20 годам колонии, получила название "Угроза".

После акции Павленский был задержан и заключен под стражу. Он провел в следственном изоляторе семь месяцев.

В июне 2016 года Мещанский районный суд Москвы признал художника виновным по статье о повреждении культурного наследия и приговорил к штрафу и компенсации на общую сумму почти в миллион рублей.

Сам Павленский на суде вину не признавал и просил переквалифицировать его действия на статью "терроризм".

Копірайт зображення Getty Images Image caption Акцию "Угроза" Павленский провел в знак солидарности с украинским режиссером Олегом Сенцовым, осужденным в России на 20 лет.

В начале 2017 года Павленский уехал из России в связи с обвинениями актрисы Театра.doc Анастасии Слониной в совершении сексуального насилия. Кроме того, в отношении художника было возбуждено уголовное дело о побоях.

Павленский обвинения в свой адрес называл клеветой. В мае Франция предоставила ему политическое убежище.

Широкая известность пришла к Павленскому после акции в поддержку активисток Pussy Riot, в рамках которой он зашил себе рот.

В знак протеста против репрессий художник заворачивался в колючую проволоку, прибивал свою мошонку к брусчатке на Красной площади, отрезал себе мочку уха, забравшись на забор Института психиатрии имени Сербского, и поджигал покрышки у храма Спаса на Крови.