Иракские правительственные войска вошли в Киркук

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Правительственные войска Ирака вошли на территорию провинции Киркук, которая находится под контролем курдского ополчения, сообщают местные жители.

Как сообщили ВВС очевидцы с места событий, они видели, как правительственные силы заходили в здание муниципальных властей.

Ранее в понедельник сообщалось о боевых столкновениях на юге от Киркука, в результате которых тысячи жителей были вынуждены покинуть город.

Тем временем американские власти заявили, что ведут переговоры "со всеми сторонами конфликта, чтобы ослабить напряжение".

25 сентября иракские курды проголосовали на референдуме за создание независимого государства. Проведение данного референдума вызвало негативную реакцию в Багдаде.

27 сентября парламент Ирака обратился к премьер-министру страны Хайдеру Абади с просьбой направить армейские подразделения в контролируемую курдами провинцию.

Киркук является спорной территорией. Власти автономного Иракского Курдистана фактически ее контролируют и считают курдской землей, в то время как официальный Багдад утверждает, что Киркук никогда не входил в состав Курдистана.