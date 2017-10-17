НАБУ задержало владельца фирмы, поставлявшей топливо для Минобороны

Копірайт зображення УНИАН Image caption Инвестор компании "Трейд Коммодити" Владимир Трофименко во время пресс-конференции в понедельник

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило, что его детективы под процессуальным руководством САП задержали владельца компании, которая поставляла топливо для Министерства обороны.

По информации агентства "Українські новини", речь идет об одном из инвесторов компании "Трейд Коммодити" Владимире Трофименко. Об этом агентству сообщили в пресс-службе компании.

Его подозревают в растрате государственных средств в особо крупных размерах при закупках.

По версии следствия, он, "по предварительному сговору со служащими Минобороны", нанес государству ущерб более чем на 149 млн грн, сообщило НАБУ.

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В понедельник г-н Трофименко, а также еще один инвестор этой компании Андрей Адамовский провели пресс-конференцию, на которой обвинили НАБУ в необоснованности уголовного дела против "Трейд Коммодити".

Компания "Трейд Коммодити" выиграла конкурс на поставку топлива в 2016 году, однако впоследствии стоимость топлива выросла на 149 млн грн, и должностные лица Минобороны согласились заплатить больше.

На прошлой неделе НАБУ задержало заместителя министра обороны Игоря Павловского и директора департамента госзакупок Владимира Гулевича по подозрению в растрате при закупках топлива.

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Суд уже избрал для чиновников меру пресечения в виде домашнего ареста.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Заместитель министра обороны Игорь Павловский отрицает вину

Подозреваемые отрицают свою вину и утверждают, что повышение цены соответствует законодательству и было связано с ростом стоимости топлива на рынке.

Такую же позицию озвучил и экс-заместитель генпрокурора Виталий Касько, юридическая компания которого будет защищать "Трейд Коммодити".

"Мы внимательно изучили все документы по хозяйственным отношениям между этой компанией и минобороны. Пришли к выводу об отсутствии нарушений законодательства при осуществлении хозяйственных операций", - заявил Касько на пресс-конференции вместе с руководителями "Трейд Коммодити".

Версия следствия

По версии следствия, в начале 2016 года Комитет по конкурсным торгам минобороны организовал открытые торги на закупку жидкого топлива.

В итоге по 14 лотам утвердили предложение одного из участников торгов и заключили с ним договоры о поставках топлива для техники специального назначения на общую сумму, которая превышала 1 млрд грн.

Согласно данным предварительного расследования, позже заказчик и поставщик заключили ряд дополнительных соглашений, согласно которым цену за единицу товара безосновательно увеличили в среднем на 16%.

Таким образом, поставщику из бюджета незаконно перечислили более 149 млн грн.

"Должностные лица министерства обороны Украины по предварительному сговору с представителями коммерческого предприятия совершили преступление", - считают в НАБУ.

Досудебное расследование по этому делу детективы начали в сентябре 2016 года.