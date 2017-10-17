Порошенко предлагает внести изменения относительно неприкосновенности

Image caption Участник акции под парламентом, одним из требований которой является отмена депутатской неприкосновенности

Президент Петр Порошенко предлагает внести изменения в Конституцию относительно неприкосновенности депутатов парламента.

Проект закона о внесении изменений в статью 80 Конституции Украины (относительно неприкосновенности народных депутатов Украины) под номером 7203 зарегистрирован в Верховной Раде 17 октября.

Президент определил этот законопроект как неотложный для внеочередного рассмотрения Верховной Радой. В парламенте его представит Ирина Луценко.

Отмена неприкосновенности является одним из требований акции в поддержку политической реформы, которая во вторник проходит под парламентом.